ПУАНКАРЕ РАЙМОН
ПУАНКАРЕ РАЙМОН - французский государственный и политический деятель, член Французской академии (1909 год).
Двоюродный брат А. Пуанкаре. По окончании юридического факультета Парижского университета (1880 год) работал адвокатом. В 1887-1903 годах депутат французского парламента от прогрессистов, затем от образованной им группы левых республиканцев. В 1901 году один из основателей правой партии Демократический альянс. В 1903-1913 годах и с 1920 года - сенатор. В 1893, 1895 годах - министр просвещения, в 1894-1895, 1906 годах - министр финансов. В 1912-1913 годах - премьер-министр и министр иностранных дел. В 1912 году добился подписания договора о протекторате Франции над Марокко, в 1913 году - принятия закона о трёхлетнем сроке воинской службы. В 1913-1920 годах - президент Франции. Вопреки сложившейся практике активно вмешивался в вопросы внутренней и внешней политики. Добивался укрепления Антанты и союза с Россией (посетил её с официальными визитами в 1912 и 1914 годах).
Во время Первой мировой войны - сторонник консолидации («Священного единения») различных политических сил для достижения победы, стремился использовать результаты войны для установления французской гегемонии в Европе. В 1918-1919 годах разошёлся с премьер-министром Ж. Клемансо по вопросу об окончании военных действий против Германии (предлагал продолжать наступление и взять Берлин), а также по вопросам политики в отношении Великобритании и США (смотрите «Парижская мирная конференция 1919-1920 годов»).
В 1920 году - председатель Репарационной комиссии, один из лидеров правоцентристской политической коалиции Национальный блок (победила на парламентских выборах 1920 года). Сторонник иностранной военной интервенции в России 1918-1922 годов, отстаивал интересы французских держателей российских займов [аннулированы декретом ВЦИК от 21 января (3 февраля) 1918 года]. В 1922-1924 годах - премьер-министр и министр иностранных дел. После срыва Германией выплат по репарациям, пытаясь заставить её строго исполнять положения Версальского мирного договора 1919 года, направил войска в Рурскую область (смотрите «Рурский конфликт 1922-1923 годов»). В 1926-1929 годах - вновь премьер-министр, до 1928 года одновременно министр финансов. Проводил курс на борьбу с инфляцией и стабилизацию франка, вернул ему золотой стандарт (так называемый франк Пуанкаре, 1928 года).
В 1929 году подал в отставку по состоянию здоровья и отошёл от политической деятельности. Автор мемуаров «На службе Франции» («Au service de la France», vol. 1-10, 1926-1933 годы, частичный русский перевод, тома 1-2, 1936 год).