ПОЛЬ-БОНКУР ЖОЗЕФ
ПОЛЬ-БОНКУР ЖОЗЕФ (Paul-Boncour) - французский государственный и политический деятель.
Из семьи врача. Изучал право в Парижском университете. В 1898 году защитил диссертацию, посвящённую проблемам взаимодействия государства с гражданскими экономическими и профессиональными организациями («Le f9ed9 eralisme 9 economique», опубликована в 1900 году; получила широкий общественный резонанс). Занимался адвокатской практикой. В 1899-1902 годы секретарь председателя Совета министров (СМ) П. Вальдека-Руссо, в 1906-1909 годы директор кабинета министров труда Р. Вивиани. В 1909-1914 годы, 1919-1931 годы член Палаты депутатов, до 1916 года позиционировал себя как «независимый социалист». В 1911 году министр труда. В 1914-1918 годы на фронте, в 1916 году вступил во Французскую социалистическую партию (СФИО). После победы на выборах 1924 года «Картеля левых» член делегации Франции в Лиге Наций (ЛН), представитель Франции в подготовительной комиссии к конференции по разоружению. С 1928 года глава парламентской комиссии по иностранным делам, с 1931 года сенатор. Не поддержав антивоенную резолюцию СФИО, принятую на Турском конгрессе 1931 года, покинул партию; вошёл в левоцентристскую группу Социалистический и республиканский союз. В июне - декабре 1932 года военный министр. В ноябре 1932 года на Международной конференции по разоружению выступил с планом создания системы коллективной безопасности (так называемый план Поля-Бонкура) как предпосылки для сокращения вооружений. В декабре 1932 - январе 1933 годов председатель СМ и министр иностранных дел. Вновь занимая пост министра иностранных дел (октябрь 1933 - январь 1934 годов), инициировал переговоры с наркомом иностранных дел СССР М.М. Литвиновым о заключении договора о взаимопомощи и вступлении Советского Союза в ЛН. В качестве государственного министра и постоянного представителя Франции в ЛН (январь - июнь 1936) выступал за военное противодействие Германии в случае её попыток провести ремилитаризацию Рейнской области. В марте - апреле 1938 года министр иностранных дел, ратовал за более жёсткое противодействие политике Германии в судетском вопросе (смотреть в статье Мюнхенское соглашение 1938 года). В период советско-финляндской войны 1939-1940 годов возглавлял французскую делегацию в ЛН, резко критиковал политику СССР. В июне - начале июля 1940 года высказывался за предоставление широких полномочий А.Ф. Петену, но 10.7.1940 года голосовал против так называемого конституционного закона о передаче ему всей полноты власти. В годы режима «Виши» проживал в своём имении, работал над мемуарами, оказывал помощь участникам французского Движения Сопротивления. В 1944-1945 годы активно участвовал в создании Организации Объединённых Наций, представитель Франции на Думбартон-Окс конференции 1944 года и Сан-Францисской конференции 1945 года. В 1944 году вновь вступил в СФИО, в 1946-1948 годы член Совета Республики (верхняя палата парламента). Высший офицер ордена Почётного легиона (1961).
Сочинения:
Entre deux-guerres. P., 1945-1946. Vol. 1-3.