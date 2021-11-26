ПОЛЬ-БОНКУР ЖОЗЕФ

ПОЛЬ-БОНКУР ЖОЗЕФ (Paul-Boncour) - французский государственный и политический деятель.

Из се­мьи вра­ча. Изу­чал пра­во в Па­риж­ском университете. В 1898 году за­щи­тил дис­сер­та­цию, по­свя­щён­ную про­бле­мам взаи­мо­дей­ст­вия го­су­дар­ст­ва с гражданскими эко­но­мическими и профессиональными ор­га­ни­за­ция­ми («Le f9e­d9 eralisme 9 economique», опубликована в 1900 году; по­лу­чи­ла ши­ро­кий об­щественный ре­зо­нанс). За­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. В 1899-1902 годы сек­ре­тарь председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров (СМ) П. Валь­де­ка-Рус­со, в 1906-1909 годы ди­рек­тор ка­би­не­та министров тру­да Р. Ви­виа­ни. В 1909-1914 годы, 1919-1931 годы член Па­ла­ты де­пу­та­тов, до 1916 года по­зи­цио­ни­ро­вал се­бя как «не­за­ви­си­мый со­циа­лист». В 1911 году министр тру­да. В 1914-1918 годы на фрон­те, в 1916 году всту­пил во Фран­цуз­скую со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию (СФИО). По­сле по­бе­ды на вы­бо­рах 1924 года «Кар­те­ля ле­вых» член де­ле­га­ции Фран­ции в Ли­ге На­ций (ЛН), пред­ста­ви­тель Фран­ции в под­го­то­ви­тель­ной ко­мис­сии к кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию. С 1928 года гла­ва пар­ла­мент­ской ко­мис­сии по иностранным де­лам, с 1931 года се­на­тор. Не под­дер­жав ан­ти­во­ен­ную ре­зо­лю­цию СФИО, при­ня­тую на Тур­ском кон­грес­се 1931 года, по­ки­нул пар­тию; во­шёл в ле­воцен­три­ст­скую груп­пу Со­циа­ли­стический и рес­пуб­ли­кан­ский со­юз. В ию­не - декабре 1932 года во­енный ми­нистр. В но­ябре 1932 года на Ме­ж­дународной кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию вы­сту­пил с пла­ном соз­да­ния сис­те­мы кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти (так называемый план По­ля-Бон­ку­ра) как пред­по­сыл­ки для со­кра­ще­ния воо­ру­же­ний. В декабре 1932 - январе 1933 годов пред­се­да­тель СМ и министр иностранных дел. Вновь за­ни­мая пост министра иностранных дел (октябрь 1933 - январь 1934 годов), ини­ции­ро­вал пе­ре­го­во­ры с нар­ко­мом иностранных дел СССР М.М. Лит­ви­но­вым о за­клю­че­нии до­го­во­ра о взаи­мо­по­мо­щи и всту­п­ле­нии Советского Сою­за в ЛН. В ка­че­ст­ве государственного ми­ни­ст­ра и по­сто­ян­но­го пред­ста­ви­те­ля Фран­ции в ЛН (январь - июнь 1936) вы­сту­пал за во­енное про­ти­во­дей­ст­вие Гер­ма­нии в слу­чае её по­пы­ток про­вес­ти ре­ми­ли­та­ри­за­цию Рейн­ской области. В мар­те - апреле 1938 года министр иностранных дел, ра­то­вал за бо­лее жё­ст­кое про­ти­во­дей­ст­вие по­ли­ти­ке Гер­ма­нии в су­дет­ском во­про­се (смотреть в статье Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938 года). В пе­ри­од со­вет­ско-фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов воз­глав­лял французскую де­ле­га­цию в ЛН, рез­ко кри­ти­ко­вал по­ли­ти­ку СССР. В ию­не - на­ча­ле ию­ля 1940 года вы­ска­зы­вал­ся за пре­дос­тав­ле­ние ши­ро­ких пол­но­мо­чий А.Ф. Пе­те­ну, но 10.7.1940 года го­ло­со­вал про­тив так называемого кон­сти­ту­ци­он­но­го за­ко­на о пе­ре­да­че ему всей пол­но­ты вла­сти. В го­ды режима «Ви­ши» про­жи­вал в сво­ём име­нии, ра­бо­тал над ме­муа­ра­ми, ока­зы­вал по­мощь уча­ст­ни­кам французского Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. В 1944-1945 годы ак­тив­но уча­ст­во­вал в соз­да­нии Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций , пред­ста­ви­тель Фран­ции на Дум­бар­тон-Окс кон­фе­рен­ции 1944 года и Сан-Фран­цис­ской кон­фе­рен­ции 1945 года. В 1944 году вновь всту­пил в СФИО, в 1946-1948 годы член Со­ве­та Рес­пуб­ли­ки (верх­няя па­ла­та пар­ла­мен­та). Выс­ший офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1961).

Сочинения:

Entre deux-guerres. P., 1945-1946. Vol. 1-3.