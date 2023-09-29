«Пивнóй путч»

«Пивнóй путч» (путч Гитлера, путч Гитлера-Людендорфа, нем. Bürgerbräu-Putsch, Hitler-Ludendorff-Putsch, Marsch auf die Feldherrnhalle, Bierkeller-Putsch) — попытка государственного переворота в Германии периода Веймарской республики. Совершена 8–9 ноября 1923 в Мюнхене А. Гитлером и его сторонниками, преимущественно из числа членов Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП). Баварское правительство выступило против объявленного канцлером Г. Штреземаном прекращения «пассивного сопротивления» политике стран Антанты и выплате репараций по условиям Версальского мирного договора 1919 в период Рурского конфликта 1922–1923 , и назначило Г. фон Кара генеральным комиссаром с чрезвычайными полномочиями, который отказался подчиняться президенту Германии Ф. Эберту, объявившему чрезвычайное положение по всей стране. Гитлер решил воспользоваться этим конфликтом и выступить против правительства республики. 8 ноября 1923 путчисты ворвались в помещение пивной «Бюргербройкеллер», где выступал фон Кар, и объявили о начале «национальной революции». К путчистам присоединился генерал Э. Людендорф . Гитлер провозгласил фон Кара регентом Баварии, себя — имперским канцлером, Людендорфа — командующим вооруженными силами. Кару и его соратникам удалось бежать и отозвать свое согласие. Замысел Гитлера о «марше на Берлин» (по аналогии с «маршем на Рим» Б. Муссолини ) при поддержке рейхсвера провалился. 9 ноября путчисты были остановлены полицией и правительственными вой­сками, открывшими огонь (погибло 16 путчистов и 4 полицейских). На судебном процессе в Мюнхене 26 февраля — 1 апреля 1924 Гитлеру, Людендорфу и другим участникам путча было предъявлено обвинение в государственной измене. Гитлер был осужден на 5 лет (освобожден в декабре 1924), Людендорф — оправдан, НСДАП запрещена.

Лит .: Гумбель Э. Ю. Заговорщики: к истории германских националистических тайных союзов. М.–Л., 1925; Dornberg J. The Putsch that failed: Munich 1923: Hitler’s Rehearsal for Power. London, 1982. И. А. Кукушкина .