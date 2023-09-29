Но́ли, Фан

Но́ли ( алб . Noli) , Фан ( греч. Μαυρωμάτης, Θεοφάνης Στυλιανού) (06.01.1882, Ибрик Тепе, близ Эдирне, Османская империя — 13.03.1965, Форт-­Лодердейл, Флорида, США) — албанский политический, общественный и церковный деятель греческого происхождения. Общественно-­политическую деятельность начал в США, стал первым священнослужителем Албанской православной церкви в г. Бостон (1907). В 1911 посетил ряд европейских стран и Россию, где вел патриотическую пропаганду в албанских общинах. В 1912 основал национальную албанскую демократическую организацию Vatra («Очаг») и ее печатный орган «Dielli» («Солнце»). В условиях обретения Албанией независимости (1912) вел борьбу за создание Албанской церкви, независимой от Греческого патриархата. С началом Первой мировой вой­ны вернулся в США, активно добивался при поддержке В. Вильсона международного признания независимости Албании. В 1918 получил сан архимандрита, а в 1919 — епископа. В 1921 — середине 1924 — депутат албанского парламента от партии «Очаг», выступал за демократизацию албанского общества. Один из руководителей Июньской революции, выступал против консервативных сил во главе с А. Зогу . 17 июля 1924 Н. возглавил правительство страны, установил тесные связи с СССР. Программа демократических преобразований не была поддержана в стране, правительство Н. пало в результате государственного переворота А. Зогу. Уехал в США, несмотря на выступления в поддержку международного признания правительства Э. Ходжи после Второй мировой вой­ны отказался вернуться в Албанию.

Соч. : Historia e Skënderbeut: Gjerg Kastriotit, Mbretit te Shqiperise, 1412–1468. Shtypeshkrinja e «Diellit», 1921; Vepra e plote. Vol. 1–5. Tiranë, 1988.

Лит. : Смирнова Н. Д. История Албании в XX веке М., 2003; Pearson O. Albania and King Zog: Independence, Republic and Monarchy 1908–1939. London, 2004; Austin R. C. Foun­ding a Balkan State: Albania’s Experiment With Democracy, 1920–1925. Toronto, 2012; Bido A. The Albanian Orthodox Church: A Political History, 1878–1945. London—New York, 2021. Ар. А. Улунян.