МАКК E ННА , РЕДЖИНАЛЬД

Маккeнна ( англ . McKenna) , Реджинальд (06.07.1863, Лондон — 06.09.1943, Лондон) — британский политик, банкир. Родился в богатой семье, учился в Кембридже. Занимался греблей, участвовал в соревнованиях. В 1895 стал депутатом парламента от Либеральной партии Великобритании. В 1905—1907 был финансовым секретарем казначейства, в 1907—1908 — министром образования в правительстве Г. Кэмпбелл-Баннермана. В 1908 назначен первым лордом адмиралтейства в правительстве Г. Асквита, выступал за расширение строительства дредноутов, чтобы в случае войны противостоять германскому флоту. В 1911—1915 занимал пост министра внутренних дел, с 1915 — министра финансов в коалиционном правительстве Г. Асквита. С целью покрытия военных расходов в 1915 ввел протекционистские (33,3 %) «пошлины Маккены» на ввоз в страну часов, граммофонов, музыкальных инструментов, мотоциклов, дорогих автомобилей, иностранных фильмов. «Пошлины Маккены» были отменены лейбористским правительством Р. Макдональда в 1924 и возобновлены консервативным правительством С. Болдуина в 1925. В 1930-е, после перехода Великобритании к протекционизму, они были включены в более широкое законодательство о защите внутреннего рынка (с 1938). В годы Первой мировой войны М. выступал против введения всеобщей воинской повинности, в знак протеста покинул правительство в декабре 1916 при формировании коалиционного кабинета Д. Ллойд Джорджа. Проиграл парламентские выборы 1918. В 1919—1943 был председателем Мидленд Банка.

Соч. : Post-War Banking Policy: A Series of Addresses. London, 1928.

Лит. : McKenna S. Reginald McKenna 1863—1943: A Memoir. London, 1948; Farr M. Reginald McKenna: Financier Among Statesmen, 1863—1916. New York, 2008. Е. А. Суслопарова.