МАК-НЕЙЛ , ЭОЙН (ДЖОН)

Мак-Нейл (Макнейл, Мак-Нил, ирл. Mac Neill) , Эойн (Джон) (15.05.1867, Гленарм — 15.10.1945, Дублин) — ирландский политический деятель, историк. Родился в графстве Антрим в Сев. Ирландии, католическом анклаве региона, сохранявшем традиции ирландского языка. Происходил из рабочей католической семьи. Получив хорошее образование в белфастском и дублинском университетах и степень бакалавра по политэкономии, юриспруденции и конституционной истории, в 1888 был принят на работу младшим служащим в дублинский суд. ­М.-Н. — ключевая фигура ирландского национального возрождения, один из основателей в 1893, а позднее и вице-президент Гэльской лиги, выступавшей за сохранение и развитие ирландского языка и культуры, создатель теории ирландской идентичности. В 1909 возглавил кафедру Ранней и Средневековой ирландской истории во вновь созданном в Дублине Ирландском национальном университете. С 1913 участвовал в политической жизни, способствуя созданию организации Ирландских волонтеров для защиты гомруля . Выступил против Дублинского восстания 1916. На всеобщих выборах 1918 был избран в ирландский парламент (Дойл) от партии Шин-Фейн. Поддержал Англо-ирландский договор 1921, после создания Ирландского Свободного Государства занял пост министра образования (1922—1925).

Как ученый М.-Н. заложил основу современной концепции ирландской истории. В последние годы жизни он полностью посвятил себя науке, в 1937—1940 занимал пост президента Королевского общества древностей Ирландии, в 1940—1943 возглавлял Королевскую ирландскую ­академию.

Лит. : Martin F. X. The Writings of Eoin MacNeill // Irish Historical Studies 6 (21). 1948. March. P. 44–62; Hutchinson J . The Dynamics of Cultural Nationalism: The Gaelic Revival and the Creation of the Irish State. London, 1987; Национализм в мировой истории / Отв. ред. В. А. Тишков. М., 2007; McMahon T. G. Grand Opportunity. The Gaelic Revival and Irish Society. New York, 2008. Е. Ю. Полякова.