ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1923 ГОДА

ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1923 ГОДА - ито­го­вый до­ку­мент Ло­занн­ской кон­фе­рен­ции 1922-1923 годов.

Под­пи­сан 24 ию­ля Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей, Ита­ли­ей, Япо­ни­ей, Гре­ци­ей, Ру­мы­ни­ей, Ко­ро­лев­ст­вом сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев с од­ной сто­ро­ны и Тур­ци­ей - с дру­гой. Ра­ти­фици­ро­ван Тур­ци­ей 23.08.1923 года, др. уча­ст­ни­ка­ми - к 6.08.1924 года. От­ме­нил по­ло­же­ния Севр­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1920 года, ус­та­но­вил (ста­тьи 2-22) государственные гра­ни­цы Тур­ции, офор­мив тем са­мым юри­ди­че­ски рас­пад Ос­ман­ской им­пе­рии. По ус­ло­ви­ям Лозаннского мирного договора Тур­ция воз­вра­ти­ла се­бе Из­мир и Восточную Фра­кию, от­ка­за­лась от арабских про­вин­ций и ост­ро­вов в Эгей­ском (за ис­клю­че­ни­ем ост­ро­вов Им­брос и Те­не­дос) и Сре­ди­зем­ном мо­рях. Не­ре­шён­ным ос­тал­ся во­прос о тер­ри­то­ри­аль­ной при­над­леж­но­сти Мо­суль­ско­го ви­лай­е­та (был уре­гу­ли­ро­ван не в поль­зу Тур­ции в хо­де дву­сто­рон­них пе­ре­го­во­ров с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей в 1926 году). Лозаннский мирный договор от­ме­нил ре­жим ка­пи­ту­ля­ций в Тур­ции (статья 28), эко­но­мические и по­ли­тические при­ви­ле­гии ино­стран­цев, ме­ж­ду­народный кон­троль над фи­нан­са­ми стра­ны.

По ус­ло­ви­ям до­го­во­ра Тур­ция со­гла­си­лась вы­пла­тить часть дол­га пра­ви­тель­ст­ва сул­та­на при ус­ло­вии, что вы­пла­та ос­таль­ной час­ти бу­дет про­из­ве­де­на тер­ри­то­рия­ми, от­торг­ну­ты­ми от Ос­ман­ской им­пе­рии в 1912-1923 годы (статья 46 и др.; эти ста­тьи по­слу­жи­ли при­чи­ной от­ка­за от ра­ти­фи­ка­ции до­го­во­ра Ко­ро­лев­ст­вом сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев). До­го­вор за­кре­пил (статья 23) осо­бый ре­жим Чер­но­мор­ских про­ли­вов, ко­то­рые ста­ви­лись под кон­троль ме­ж­ду­народной ко­мис­сии. Не­смот­ря на не­ко­то­рые не­бла­го­при­ят­ные для Тур­ции ус­ло­вия, за­клю­че­ние это­го до­го­во­ра сви­де­тель­ст­во­ва­ло о ме­ж­ду­народном при­зна­нии не­за­ви­си­мо­го турецкого го­су­дар­ст­ва, воз­ник­ше­го в ре­зуль­та­те «Ке­ма­ли­ст­ской ре­во­лю­ции», и в це­лом яв­ля­лось по­бе­дой турецкой ди­пло­ма­тии.

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