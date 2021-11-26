ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1923 ГОДА
ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1923 ГОДА - итоговый документ Лозаннской конференции 1922-1923 годов.
Подписан 24 июля Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Королевством сербов, хорватов и словенцев с одной стороны и Турцией - с другой. Ратифицирован Турцией 23.08.1923 года, др. участниками - к 6.08.1924 года. Отменил положения Севрского мирного договора 1920 года, установил (статьи 2-22) государственные границы Турции, оформив тем самым юридически распад Османской империи. По условиям Лозаннского мирного договора Турция возвратила себе Измир и Восточную Фракию, отказалась от арабских провинций и островов в Эгейском (за исключением островов Имброс и Тенедос) и Средиземном морях. Нерешённым остался вопрос о территориальной принадлежности Мосульского вилайета (был урегулирован не в пользу Турции в ходе двусторонних переговоров с Великобританией в 1926 году). Лозаннский мирный договор отменил режим капитуляций в Турции (статья 28), экономические и политические привилегии иностранцев, международный контроль над финансами страны.
По условиям договора Турция согласилась выплатить часть долга правительства султана при условии, что выплата остальной части будет произведена территориями, отторгнутыми от Османской империи в 1912-1923 годы (статья 46 и др.; эти статьи послужили причиной отказа от ратификации договора Королевством сербов, хорватов и словенцев). Договор закрепил (статья 23) особый режим Черноморских проливов, которые ставились под контроль международной комиссии. Несмотря на некоторые неблагоприятные для Турции условия, заключение этого договора свидетельствовало о международном признании независимого турецкого государства, возникшего в результате «Кемалистской революции», и в целом являлось победой турецкой дипломатии.