ЛОКАРНО
ЛОКАРНО - город на юго-востоке Швейцарии, в кантоне Тичино (Тессин).
Население 14,7 тысяч человек (2009). Расположен на северном берегу озера Лаго-Маджоре, при впадении реки Маджа, у подножий Ломбардских Альп, на высоте около 200 м. Соединён железнодорожными линиями на востоке с Беллинцоной, на западе - с Домодоссолой (Италия). Автодороги проложены от Локарно вдоль западного побережья озера Лаго-Маджоре (в Палланцу) и на восток - в Беллинцону и Лугано. Причал на озере Лаго-Маджоре (обслуживает главным образом круизные маршруты). Фуникулёр.
На территории Локарно сохранились руины римских построек V-VI века. Впервые упоминается в 789 году (по другим данным, в 807 году), с начала XI века под властью епископства Комо. В 1164 году получил от Фридриха I Барбароссы торговые привилегии, с 1186 года под непосредственным управлением императоров Священной Римской империи, при Генрихе VI Штауфене вновь передан Комо. В XIII-XIV веке стал крупным центром трансальпийской торговли, суконного производства, а также выделки шёлковых тканей. В 1342 году присоединён Висконти к владениям Милана. В 1516 году вошёл в Швейцарскую конфедерацию, сохранял широкие автономные права. В 1798-1803 годы в Гельветической республике, с 1803 года в кантоне Тичино. Место подписания Локарнских договоров 1925 года.
Локарно - климатический курорт. Благодаря мягкому климату (средняя температура зимой около 3 °С, летом 20,5 °С; Локарно - одно из самых тёплых мест в Швейцарии), защищённости от ветров, богатой субтропической растительности (пальмы, магнолии, лимонное дерево и др.), а также живописному расположению Локарно стал климатическим курортом международного значения.
Археологический музей, Пинакотека (работы местных художников). Среди архитектурных памятников - замок Висконти (XII век, перестроен в XV-XVI веке), церковь Мадонна-дель-Сассо (XV веке). Функционируют «Театро ди Локарно» (1902), «Театро Паравенто» (1982), «Театро деи фауни» (1986). С 1946 года в Ливорно проводится Международный кинофестиваль.
Около 95% работающих заняты в сфере услуг. Основа экономики Локарно - курортное хозяйство и обслуживающие его отрасли. Значит. поступления в бюджет города обеспечивает туристический бизнес. Имеется развитая рекреационная и гостиничная инфраструктура. Локарно - традиционное место проведения международных конференций, переговоров, общественно-политических и научных мероприятий. Производство ювелирных изделий, стёкол различных видов и изделий из них, часов, сувениров, игрушек; пищевая промышленность.
Иллюстрации:
Архив БРЭ. Локарно. Общий вид курорта.