КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БЕЛЬГИИ

Коммунистическая пaртия Бельгии — создана 4 сентября 1921, объединила Бельгийскую Коммунистическую партию и Коммунистическую партию Бельгии (создана Ж. Жакмоттом в мае 1921 на базе группы «Друзья эксплуатируемого»).

Являлась членом Коммунистического интернационала (1921—1943) и Коминформа (1947—1956). Одной из первых значительных акций КПБ стала широкая кампания «Руки прочь от Советской России» в 1920—1921, партия организовала сбор медикаментов и продовольствия для голодающих Поволжья. Активно участвовала в стачечном движении в 1923, 1927, 1932 и 1936, а также в борьбе за Народный фронт. Впервые два представителя КПБ были избраны в парламент в 1925, по результатам выборов 1935 партия получила 9 мест в нижней палате парламента и 4 места в сенате. На парламентских выборах 1932, 1936 и 1939 за нее голосовали 2,8 %, 6,1 % и 5,4 % избирателей соответственно. Официальный орган партии — газета «Красное знамя» («Drapeau Rouge» на французском и «Roode Vaan» на фламандском языке).

Выступала в поддержку Испанской революции 1931—1939 , члены КПБ участвовали в боевых действиях в составе интернациональных бригад . К началу Второй мировой войны партия насчитывала около 7 тыс. членов.

В январе 1940 в Бельгии был принят так называемый закон Янсена, по которому были запрещены печатные издания коммунистической партии. После оккупации Бельгии нацистской Германией (май 1940) партия была запрещена, продолжала действовать в подполье, стала главной силой Сопротивления движения в стране. По ее инициативе был создан «Валлонский фронт» (июль 1940), в ноябре 1941 — «Фронт независимости». В годы войны погибло около 2 тыс. бельгийских коммунистов.

В феврале 1945 был сформирован новый кабинет социалиста Ван Акера, в состав которого вошло два члена КПБ. На парламентских выборах 17 февраля 1947 партия получила 300 тыс. голосов избирателей и 31 место в парламенте (24 депутата в нижней палате и 7 — в сенате), еще четыре представителя партии вошли в правительство. Коммунисты также были представлены в кабинете К. Гюйсманса (3 августа 1946 — 13 марта 1947).

В условиях начавшейся в 1947 «холодной войны» коммунисты были удалены из правительства. Влияние партии стало ослабевать, на парламентских выборах 1949 КПБ получила лишь 6 мандатов. В 1960-е влияние партии постепенно восстанавливалось, она активно сотрудничала с профсоюзным объединением «Всеобщая конфедерация труда». XXIV съезд (1982) принял новый устав КПБ, структура партии была изменена в направлении федерализации: валлонское и фламандское крылья получили большую самостоятельность в составе единой партии. Эти организации провели свои первые съезды в декабре 1983 и в феврале 1984. В 1989, подобно другим политическим партиям Бельгии, БКП разделилась на две отдельные партии: Коммунистическую партию (Фландрии), которую возглавляет А. Байер, и Коммунистическую партию (Валлонии), ее главой является П. Бёвуа. В последние десятилетия обе коммунистические партии Бельгии не играют сколько-нибудь значительной роли в политической жизни страны и насчитывают не более 2 тыс. членов каждая.

Лит.: Les partis politiques en Belgique / Ed. P. Delwit, J.-M. De Waele. Bruxelles, 1997; Delwit P., De Waele J.-M., Gotovitch J. L’Europe des communistes. Bruxelles, 1992; Dewit P., Gotovitch J. La peur du rouge. Bruxelles, 1996.