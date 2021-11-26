КОЛЛИНЗ МАЙКЛ

Коллинз (англ. Collins, ирл. Ó Coileáin), Майкл (16.10.1890, Вудфилд, графство Корк — 22.08.1922, Билнаблат, графство Корк) — один из выдающихся лидеров ирландской революции (cм. Ирландия ).

Происходил из древней ирландской семьи с республиканскими традициями. После окончания школы работал клерком в Лондоне, изучал юриспруденцию. Состоял в ирландских националистических организациях — Гэльской атлетической ассоциации и Ирландском республиканском братстве. Как участник Ирландского восстания 1916 был интернирован. После освобождения возглавил организацию Ирландских волонтеров, вошел в руководство партии Шин Фейн и стал одним из ведущих деятелей движения за независимость. После провозглашения Ирландской Республики возглавил министерство финансов. Во время Англо-ирландской войны 1919—1921 руководил разведкой Ирландской республиканской армии (ИРА), реорганизованной из ирландских волонтеров в официальную армию, став родоначальником ее террористической тактики. В 1922 возглавил Временное правительство Ирландского Свободного Государства, в начавшейся в том же году гражданской войне стал главнокомандующим Национальной армии. Убит антиправительственными силами.

Лит.: Coogan T. P. Michael Collins. The Man Who Made Ireland. London. 1996; Hart P.Mick — The Real Michael Collins. London, 2005; Connell J. EA jnr. Michael Collins: Dublin 1916—1922. Dublin, 2017.