КИНГ УИЛЬЯМ ЛАЙОН МАКЕНЗИ
КИНГ УИЛЬЯМ ЛАЙОН МАКЕНЗИ - государственный и политический деятель Канады.
Внук У. Л. Макензи. Получил экономическое образование в Торонто, Чикаго и Гарварде. Политическую карьеру начал депутатом парламента от Либеральной партии. В 1900-1908 годах заместитель министра, в 1909-1911 годах министр труда в правительстве У. Лорье. Инициировал принятие законов об урегулировании трудовых споров и предотвращении забастовок на промышленных предприятиях (1903, 1907 годы).
В годы 1-й мировой войны работал в Фонде Рокфеллера. Опубликованные Кингом работы («Industry and humanity», 1918 год, и др.) способствовали утверждению в Канаде идеологии реформизма и развитию государственной социальной политики. В 1919-1948 годах лидер Либеральной партии. В 1921-1930, 1935-1948 годах премьер-министр Канады.
Последовательно проводил курс на укрепление автономного статуса Канады в отношениях с Великобританией, способствовал принятию первого в истории Канады пенсионного законодательства. Накануне 2-й мировой войны Кинг активно поддержал курс западноевропейских держав и США, направленный на «умиротворение» Германии. Под его руководством Канада вслед за бывший метрополией в 1939 году вступила в войну и внесла существенный экономический и военный вклад в победу над фашизмом.
В годы войны правительство Кинга приняло закон о страховании по безработице (1940 год) и закон о помощи многодетным семьям (1944 год), разработало концепцию основанного на идеях кейнсианства вмешательства государства в социально-экономические процессы. За годы премьерства Кинга значительно увеличился экономический потенциал Канады, возрос её авторитет на международной арене. В 1947 году принят первый закон о канадском гражданстве, знаменовавший обретение Канадой полного государственного суверенитета.
Иллюстрация:
У. Л. М. Кинг. Портрет работы Ф. О. Солсбери. 1920-е гг. Палата общин (Оттава). Архив БРЭ.