КЭРТИН ДЖОН ДЖОЗЕФ

КЭРТИН ДЖОН ДЖОЗЕФ - австралийский государственный и политический деятель.

Из се­мьи ирландских им­ми­гран­тов. Ра­бо­тал на за­во­де в городе Мель­бурн. С 1901 года член ра­бо­че­го комитета Мель­бур­на (од­на из ор­га­ни­за­ций, на ба­зе ко­то­рых позд­нее сфор­ми­ро­ва­лась Ав­ст­ралийская лей­бо­ри­ст­ская пар­тия). В 1905 году всту­пил в Со­циа­ли­стическую пар­тию шта­та Вик­то­рия. В 1911-1915 годах сек­ре­тарь Сою­за ле­со­ру­бов Вик­то­рии. В 1916 году за ан­ти­во­ен­ную про­па­ган­ду на несколько ме­ся­цев под­верг­ся аре­сту.

В 1917/18-1928 годах главный ре­дак­тор газеты «Westralian Worker», проф­со­юз­но­го ор­га­на города Перт. В 1924 году де­ле­гат ме­ж­ду­народного кон­грес­са проф­сою­зов. В 1928-1931 и 1934 годах член Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей ав­ст­ралийского пар­ла­мен­та от лей­бо­ри­стов. С 1935 года председатель Ав­ст­ралийской лей­бо­ри­ст­ской пар­тии. С октября 1941 года пре­мьер-министр и министр обо­ро­ны Ав­ст­ра­лии.

По­сле бом­бар­ди­ров­ки японской авиа­ци­ей г. Дар­вин в феврале 1942 года воз­вра­тил на ро­ди­ну с Ближ­не­го Вос­то­ка ав­ст­ралийские экс­пе­диционные си­лы и об­ра­тил­ся к США с пред­ло­же­ни­ем о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях про­тив япон­цев. Пра­ви­тель­ст­во Кэтрина пре­дос­та­ви­ло тер­ри­то­рию Ав­ст­ра­лии для раз­ме­ще­ния шта­ба Вер­хов­но­го ко­ман­дую­ще­го со­юз­ны­ми вой­ска­ми в юго-западной час­ти Ти­хо­го океана и для во­енных баз США. Ка­би­нет Кэтрина про­во­дил курс на раз­ви­тие тес­ных от­но­ше­ний со стра­на­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции, 10 октября 1942 года ус­та­но­вил ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР .