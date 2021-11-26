КЭРТИН ДЖОН ДЖОЗЕФ
КЭРТИН ДЖОН ДЖОЗЕФ - австралийский государственный и политический деятель.
Из семьи ирландских иммигрантов. Работал на заводе в городе Мельбурн. С 1901 года член рабочего комитета Мельбурна (одна из организаций, на базе которых позднее сформировалась Австралийская лейбористская партия). В 1905 году вступил в Социалистическую партию штата Виктория. В 1911-1915 годах секретарь Союза лесорубов Виктории. В 1916 году за антивоенную пропаганду на несколько месяцев подвергся аресту.
В 1917/18-1928 годах главный редактор газеты «Westralian Worker», профсоюзного органа города Перт. В 1924 году делегат международного конгресса профсоюзов. В 1928-1931 и 1934 годах член Палаты представителей австралийского парламента от лейбористов. С 1935 года председатель Австралийской лейбористской партии. С октября 1941 года премьер-министр и министр обороны Австралии.
После бомбардировки японской авиацией г. Дарвин в феврале 1942 года возвратил на родину с Ближнего Востока австралийские экспедиционные силы и обратился к США с предложением о совместных действиях против японцев. Правительство Кэтрина предоставило территорию Австралии для размещения штаба Верховного командующего союзными войсками в юго-западной части Тихого океана и для военных баз США. Кабинет Кэтрина проводил курс на развитие тесных отношений со странами антигитлеровской коалиции, 10 октября 1942 года установил дипломатические отношения с СССР.