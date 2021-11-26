КАЙО ЖОЗЕФ МАРИ ОГЮСТ

Кайо (фр. Caillaux), Жозеф Мари Огюст (30.03.1863, Манс, деп. Сарт — 21.11.1944, Мамер, деп. Сарт) — французский политический деятель, глава правительства в 1911—1912.

Родился в семье с твердыми религиозно-монархическими убеждениями. Его отец в 1877 занимал пост министра финансов в президентство маршала Э. Мак-Магона. В лицее, освободившись от влияния семьи и духовных наставников, проникся умеренно-республиканскими идеями, которые закрепил на юридическом факультете Парижского унивеситета. В 1888 поступил на службу в Генеральную инспекцию финансов, где проработал 10 лет. В 1898—1919 — депутат парламента от департамента Сарт, входил в депутатскую группу Республиканский демократический альянс (РДА). Политические взгляды К. под влиянием П. Вальдек-Руссо претерпели эволюцию от умеренного консерватизма к республиканскому радикализму. В ходе «Дрейфуса дела» был среди наиболее активных дрейфусаров.

В 1899 К. занял пост министра финансов в правительстве П. Вальдек-Руссо, впоследствии руководил финансами и в других правительствах. Ему принадлежала инициатива замены нескольких устаревших налогов единым прогрессивным налогом на доходы, что вызвало резкое недовольство крупных собственников. В 1911 К. становится лидером Радикальной партии. Тогда же ему было предложено сформировать правительство, которое просуществовало 6 с половиной месяцев. К. инициировал проект мирного утверждения гегемонии Франции в Европе путем укрепления ее колониального могущества. Эта политика привела Францию к столкновению с Германией в Марокко (см. Агадирский кризис ). К. предпочел не обострять конфликт и пойти на компромисс путем компенсаций Германии в Конго. Успешная министерская карьера К. была прервана в 1914, после того как его жена застрелила директора газеты «Фигаро» Г. Кальметта, опубликовавшего компромат на ее мужа. Во время Первой мировой войны К. занимал пацифистскую позицию, выступая за мир без аннексий и контрибуций, за что в конце 1917 был обвинен шовинистами и главой правительства Ж. Клемансо в государственной измене, лишен депутатской неприкосновенности и арестован. После двухлетнего предварительного заключения высшая судебная инстанция в апреле 1920 приговорила К. к трем годам тюремного заключения. Судебный процесс неожиданно для его организаторов принес К. широкую популярность. В 1924 он был амнистирован, а год спустя полностью реабилитирован, что позволило ему вернулся к активной политической жизни.

В апреле 1925 стал министром финансов в правительстве П. Пенлеве, а в сентябре того же года избран председателем Генерального совета департамента Сарт (занимал этот пост до 1940). В октябре 1925 К. избран в Сенат, где до 1940 возглавлял Комиссию по финансам. После капитуляции Франции во Второй мировой войне вел замкнутый образ жизни, работая над воспоминаниями.

Соч.: L’Impôt sur le revenu, Paris, 1910; Ma doctrine. Paris, 1926; D’Agadir à la grande penitence. Paris, 1933. Mes Mémoires. Vol. 1—3. Paris, 1942, 1943, 1947.

Лит.: Bredin J.-D. Joseph Caillaux. Paris, 2001. Fleurieu R. de. Joseph Caillaux au cours d’un demi-siècle de notre histoire. Paris, 1951. Gomez M. Joseph Caillaux, traître ou visionnaire. Paris, 2007. Jamet D. La chute du président Caillaux. Paris, 2013.