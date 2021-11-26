ГЕОРГ V
ГЕОРГ V - король Соединённого королевства Великобритании и Ирландии (Северной Ирландии), император Индии (1910-1936).
Из династии Саксен-Кобург-Гота (с 1917 года Виндзорская династия). Отец Эдуарда VIII. Окончил Королевский военно-морской колледж в Гринвиче. С 1892 года (после смерти старшего брата принца Альберта Виктора) наследник престола. Коронован после смерти отца Эдуарда VII.
В начале царствования поддержал билль о парламенте, подготовленный Палатой общин с целью ограничить власть Палаты лордов. В 1914 году пытался содействовать введению самоуправления в Ирландии. В годы Первой мировой войны отказался от всех личных и семейных германских титулов и изменил название британского королевского дома. В 1924 году инициировал отставку с поста премьер-министра консерватора С. Болдуина и назначение лейбориста Дж.Р. Макдональда.
Во время Всеобщей забастовки 1926 году в Великобритании выступал за достижение сторонами компромисса. При Георге V был принят Вестминстерский статут (1931), установивший правовое положение доминионов и их взаимоотношения с Великобританией. Увлекался филателией.