Генуэзская конферeнция 1922

Генуэ́зская конферéнция 1922 — международная встреча по экономическим и финансовым вопросам 10 марта — 20 мая 1922 в Генуе. Конференция была посвящена экономиче­скому восстановлению Центральной и Вост. Европы. С инициативой созыва конференции выступила Великобритания на совещании Верховного совета Антанты 6 января 1922. В ней приняли участие 29 государств и 5 доминионов. Великобританию представляли Д. Ллойд Джордж, Д. Керзон и др., Францию — Л. Барту, К. Баррер и др., Италию — Л. Факта и др., Германию — К. Вирт, В. Ратенау и др. США направили в качестве наблюдателя посла в Италии Р. Чайлда. В центре внимания участников был вопрос отношений с советской Россией. Делегация РСФСР представляла также интересы других совет­ских республик (что активизировало дискуссию в советском руководстве о формах единого советского государства, завершившуюся созданием СССР). Приглашение РСФСР на конференцию стало формой признания советского правительства де факто. Формально советскую делегацию возглавил В. Ленин, реально ее возглавлял его заместитель Г. Чичерин. В состав советской делегации входили также В. Воровский, А. Иоффе, Л. Красин, М. Литвинов, Х. Раков­ский, Я. Рудзутак, Б. Мдивани, Н. Нариманов, Ф. Ходжаев, А. Шляпников и др. 20—28 марта 1922 комитет экспертов, работавший в Лондоне, подготовил проект резолюции конференции, формулировавшей требования к Советской России: признать все финансовые обязательства России, существовавшие к моменту Октябрьской революции 1917, согласиться на компенсацию убытков от действий советских и прежних властей, в частности компенсировать ущерб от национализации. Российская делегация согласилась обсуждать эти вопросы при условии признания советских республик де-юре, списания военных долгов и предоставления кредитов. Советская делегация выдвинула контрпретензии по поводу ущерба от интервенции и блокады 1918—1922. Также советская делегация выступила за всеобщее разоружение, но это предложение не вызвало поддержки. Стороны не пришли к согласию, но договорились продолжить обсуждение на Гаагской конференции 1922. Во время Г. к. прошли советско-германские переговоры, в результате которых был заключен Рапалльский договор 1922 о взаимном признании Советской России и Германии.

Лит.: Генуэзская конференция 1922. Материалы Генуэзской конференции. М., 1922; Документы внешней политики СССР. Т. 5. М., 1961; Томас Л. Я. Жизнь Г. В. Чичерина. М., 2010. А. В. Шубин.