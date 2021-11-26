ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922

ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 года - меж­ду­народная кон­фе­рен­ция по эко­но­мическим и фи­нан­со­вым во­про­сам.

Про­хо­ди­ла в Генуе (Ита­лия) 10 апреля - 19 мая при уча­стии пред­ста­ви­те­лей 29 го­су­дарств - Ав­ст­рии, Ал­ба­нии, Бель­гии, Бол­га­рии, Великобритании, Венг­рии, Гер­ма­нии, Гре­ции, Да­нии, Ис­лан­дии, Ис­па­нии, Ита­лии, Лат­вии, Лит­вы, Люк­сем­бур­га, Нидерландов, Нор­ве­гии, Поль­ши, Пор­ту­га­лии, РСФСР , Ру­мы­нии, Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, Фин­лян­дии, Фран­ции, Че­хо­сло­ва­кии, Швей­ца­рии, Шве­ции, Эс­то­нии, Япо­нии, а так­же 5 британских до­ми­нио­нов - Ав­ст­ра­лии, Ин­дии, Ка­на­ды, Но­вой Зе­лан­дии и Южно-Африканского Сою­за.

Ра­бо­той де­ле­га­ции РСФСР ру­ко­во­дил Владимир Ильич Ле­нин, на­зна­чен­ный её пред­се­да­те­лем. Заместителем председателя де­ле­га­ции был Г.В. Чи­че­рин, ко­то­рый в Ге­нуе, ку­да Ле­нин не вы­ез­жал, поль­зо­вал­ся все­ми пра­ва­ми пред­се­да­те­ля. Де­ле­га­ция РСФСР (в её со­став вхо­ди­ли так­же Л.Б. Кра­син, М.М. Лит­ви­нов, В.В. Во­ров­ский, Я.Э. Руд­зу­так, А.А. Иоф­фе, Х.Г. Ра­ков­ский, Н.И. На­ри­ма­нов, Б. Мди­ва­ни, А. Бек­за­дян, А.Г. Шляп­ни­ков) пред­став­ля­ла на Генуэзской конференции ин­те­ре­сы не толь­ко РСФСР, но и всех других советских рес­пуб­лик (Азер­бай­джан­ской, Ар­мян­ской, Бе­ло­рус­ской, Бу­хар­ской, Гру­зин­ской, Ук­ра­ин­ской, Хо­резм­ской), а так­же ин­те­ре­сы Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки.

США, от­ка­зав­шие­ся уча­ст­во­вать в ра­бо­те Генуэзской конференции, бы­ли пред­став­ле­ны на ней на­блю­да­те­лем - американским по­слом в Ита­лии Р. Чайл­дом. Сре­ди пред­ста­ви­те­лей западных го­су­дарств на Генуэзской конференции наи­бо­лее ак­тив­ную роль иг­ра­ли Д. Ллойд Джордж, Дж.Н. Кер­зон (Ве­ли­ко­бри­та­ния), К.Й. Вирт, В. Ра­те­нау (Гер­ма­ния), Л. Фак­та (Ита­лия), Л. Бар­ту, К. Бар­рер (Фран­ция).

Ре­ше­ние о со­зы­ве Генуэзской конференции бы­ло при­ня­то по ини­циа­ти­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии на со­ве­ща­нии Вер­хов­но­го со­ве­та Ан­тан­ты в Кан­не (Фран­ция) 6 января 1922 (смотри Канн­ская кон­фе­рен­ция 1922).

Официальной це­лью Генуэзской конференции бы­ло изы­ска­ние мер «к эко­но­ми­че­ско­му вос­ста­нов­ле­нию Цен­траль­ной и Вос­точ­ной Ев­ро­пы», но главным во­про­сом, сто­яв­шим на кон­фе­рен­ции, был, по су­ще­ст­ву, во­прос об от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду РСФСР и ка­пи­та­листическим ми­ром по­сле про­ва­ла по­пы­ток свер­же­ния советской вла­сти пу­тём во­енной ин­тер­вен­ции.

Западные стра­ны рас­счи­ты­ва­ли ис­поль­зо­вать эко­но­мические ре­сур­сы Советской Рос­сии для ре­ше­ния сво­их по­сле­во­ен­ных эко­но­мических про­блем. Они по­пы­та­лись за­ста­вить РСФСР при­знать все внеш­ние дол­ги цар­ско­го и Временного пра­ви­тельств (18,5 млрд. зо­ло­тых рублей), вер­нуть иностранным вла­дель­цам на­цио­на­ли­зированные советской вла­стью пред­при­ятия или воз­мес­тить их стои­мость, ли­к­ви­ди­ро­вать мо­но­по­лию внеш­ней тор­гов­ли и т.д.

Советская де­ле­га­ция от­верг­ла эти тре­бо­ва­ния и вы­дви­ну­ла контр­пре­тен­зии о воз­ме­ще­нии РСФСР убыт­ков, при­чи­нён­ных иностранной ин­тер­вен­ци­ей и бло­ка­дой (оце­ни­ва­ла их в 39 млрд. зо­ло­тых рублей). Вме­сте с тем, же­лая най­ти поч­ву для со­гла­ше­ния и вос­ста­нов­ле­ния эко­но­мических свя­зей с западными го­су­дар­ст­ва­ми, советская де­ле­га­ция на Генуэзской конференции 20 апреля 1922 года зая­ви­ла, что пра­ви­тель­ст­во РСФСР го­то­во при­знать до­во­ен­ные дол­ги и пре­иму­ще­ст­вен­ное пра­во за бывшими соб­ст­вен­ни­ка­ми по­лу­чать в кон­цес­сию или арен­ду ра­нее при­над­ле­жав­шее им иму­ще­ст­во, при ус­ло­вии при­зна­ния РСФСР де-юре, ока­за­ния ему фи­нан­со­вой по­мо­щи и ан­ну­ли­ро­ва­ния во­енных дол­гов и про­цен­тов по ним.

На Генуэзской конференции советское пра­ви­тель­ст­во вы­сту­пи­ло с пред­ло­же­ни­ем о все­об­щем ра­зо­ру­же­нии. Од­на­ко как во­прос о ра­зо­ру­же­нии, так и во­про­сы уре­гу­ли­ро­ва­ния вза­им­ных фи­нан­со­во-эко­но­мических пре­тен­зий вви­ду по­зи­ции, за­ня­той западными го­су­дар­ст­ва­ми, не бы­ли раз­ре­ше­ны. Об­су­ж­де­ние фи­нан­со­во-эко­но­мических во­про­сов бы­ло про­дол­же­но на Га­аг­ской кон­фе­рен­ции 1922 года. В хо­де Генуэзской конференции советской ди­пло­ма­тии уда­лось про­рвать еди­ный фронт западных го­су­дарств, пы­тав­ших­ся до­бить­ся ди­пло­ма­тической изо­ля­ции РСФСР, и за­клю­чить с Гер­ма­ни­ей Ра­палль­ский до­го­вор 1922 года.

Исторические источники:

Ге­ну­эз­ская кон­фе­рен­ция 1922. Ма­те­риа­лы Ге­ну­эз­ской кон­фе­рен­ции. (Под­го­тов­ка, от­че­ты за­се­да­ний, ра­бо­ты ко­мис­сий, ди­пло­ма­ти­че­ская пе­ре­пис­ка и пр.). М., 1922;

До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки СССР. М., 1961. Т. 5.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)