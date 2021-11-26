ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922
ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 года - международная конференция по экономическим и финансовым вопросам.
Проходила в Генуе (Италия) 10 апреля - 19 мая при участии представителей 29 государств - Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, РСФСР, Румынии, Королевства сербов, хорватов и словенцев, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии, а также 5 британских доминионов - Австралии, Индии, Канады, Новой Зеландии и Южно-Африканского Союза.
Работой делегации РСФСР руководил Владимир Ильич Ленин, назначенный её председателем. Заместителем председателя делегации был Г.В. Чичерин, который в Генуе, куда Ленин не выезжал, пользовался всеми правами председателя. Делегация РСФСР (в её состав входили также Л.Б. Красин, М.М. Литвинов, В.В. Воровский, Я.Э. Рудзутак, А.А. Иоффе, Х.Г. Раковский, Н.И. Нариманов, Б. Мдивани, А. Бекзадян, А.Г. Шляпников) представляла на Генуэзской конференции интересы не только РСФСР, но и всех других советских республик (Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Бухарской, Грузинской, Украинской, Хорезмской), а также интересы Дальневосточной республики.
США, отказавшиеся участвовать в работе Генуэзской конференции, были представлены на ней наблюдателем - американским послом в Италии Р. Чайлдом. Среди представителей западных государств на Генуэзской конференции наиболее активную роль играли Д. Ллойд Джордж, Дж.Н. Керзон (Великобритания), К.Й. Вирт, В. Ратенау (Германия), Л. Факта (Италия), Л. Барту, К. Баррер (Франция).
Решение о созыве Генуэзской конференции было принято по инициативе Великобритании на совещании Верховного совета Антанты в Канне (Франция) 6 января 1922 (смотри Каннская конференция 1922).
Официальной целью Генуэзской конференции было изыскание мер «к экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы», но главным вопросом, стоявшим на конференции, был, по существу, вопрос об отношениях между РСФСР и капиталистическим миром после провала попыток свержения советской власти путём военной интервенции.
Западные страны рассчитывали использовать экономические ресурсы Советской России для решения своих послевоенных экономических проблем. Они попытались заставить РСФСР признать все внешние долги царского и Временного правительств (18,5 млрд. золотых рублей), вернуть иностранным владельцам национализированные советской властью предприятия или возместить их стоимость, ликвидировать монополию внешней торговли и т.д.
Советская делегация отвергла эти требования и выдвинула контрпретензии о возмещении РСФСР убытков, причинённых иностранной интервенцией и блокадой (оценивала их в 39 млрд. золотых рублей). Вместе с тем, желая найти почву для соглашения и восстановления экономических связей с западными государствами, советская делегация на Генуэзской конференции 20 апреля 1922 года заявила, что правительство РСФСР готово признать довоенные долги и преимущественное право за бывшими собственниками получать в концессию или аренду ранее принадлежавшее им имущество, при условии признания РСФСР де-юре, оказания ему финансовой помощи и аннулирования военных долгов и процентов по ним.
На Генуэзской конференции советское правительство выступило с предложением о всеобщем разоружении. Однако как вопрос о разоружении, так и вопросы урегулирования взаимных финансово-экономических претензий ввиду позиции, занятой западными государствами, не были разрешены. Обсуждение финансово-экономических вопросов было продолжено на Гаагской конференции 1922 года. В ходе Генуэзской конференции советской дипломатии удалось прорвать единый фронт западных государств, пытавшихся добиться дипломатической изоляции РСФСР, и заключить с Германией Рапалльский договор 1922 года.
Исторические источники:
Генуэзская конференция 1922. Материалы Генуэзской конференции. (Подготовка, отчеты заседаний, работы комиссий, дипломатическая переписка и пр.). М., 1922;
Документы внешней политики СССР. М., 1961. Т. 5.