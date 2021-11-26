ГАРДИНГ УОРРЕН

ГАРДИНГ УОРРЕН - государственный деятель, 29-й президент США .

Из се­мьи учи­те­ля. Окон­чил кол­ледж Огайо в городе Ибе­рия. С конца 1980-х годов со­из­да­тель газеты «Marion Daily Star» в городе Мэ­ри­он (штат Огайо). С 1899 года член се­на­та Огайо, в 1903-1904 годы ви­це-гу­бер­на­тор. В 1915-1921 годы се­на­тор от шта­та Огайо. В 1920 году из­бран пре­зи­ден­том США (бал­ло­ти­ро­вал­ся от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США). На вы­бо­рах вы­сту­пал под ло­зун­гом «воз­вра­та к нор­маль­ной жиз­ни» (от­хо­да от ре­фор­ми­ст­ской по­ли­ти­ки Т.В. Виль­со­на), впер­вые в по­ли­тической прак­ти­ке США ши­ро­ко ис­поль­зо­вал воз­мож­но­сти прес­сы, ра­дио и Гол­ли­ву­да.

Всту­пил в долж­ность пре­зи­ден­та в мар­те 1921 года. Пре­зи­дент­ст­во Гардинга оз­на­ме­но­ва­лось не­ви­дан­но ши­ро­кой кор­руп­ци­ей в его ок­ру­же­нии («бан­да из Огайо»), раз­гу­лом пре­ступ­но­сти, свя­зан­ной в пер­вую оче­редь с бут­ле­гер­ст­вом. На ме­ж­ду­народной аре­не пра­ви­тель­ст­во Гардинга про­во­ди­ло по­ли­ти­ку экс­пан­сии на Даль­нем Вос­то­ке и в Латинской Аме­ри­ке, от­ка­за­лось до­пус­тить советских пред­ста­ви­те­лей на Ва­шинг­тон­скую кон­фе­рен­цию 1921-1922 годов. Умер от сер­деч­но­го при­сту­па во вре­мя «Во­яжа по­ни­ма­ния» - се­рии вы­сту­п­лений в це­лях оп­ро­верг­нуть вы­дви­ну­тые про­тив не­го об­ви­не­ния в кор­руп­ции. В из­дан­ной в 1930 году кни­ге аген­та ФБР Г. Мин­са «Стран­ная смерть пре­зи­ден­та Гар­дин­га» бы­ло вы­ска­за­но пред­по­ло­же­ние, что Гардинг был от­рав­лен во из­бе­жа­ние по­ли­тического скан­да­ла.

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