ДУМЕРГ ГАСТОН

ДУМЕРГ ГАСТОН (Пьер Поль Ан­ри Гас­тон) - французский государственный деятель.

Из се­мьи ви­но­де­лов. По­лу­чив юри­дическое об­ра­зо­ва­ние, за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой, ра­бо­тал управ­ляю­щим в Ин­до­ки­тае и Ал­жи­ре. В 1893 году из­бран в Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей. В 1902-1905 годах министр ко­ло­ний, в 1906-1908 годах министр тор­гов­ли, в 1913-1914 годах председатель ка­би­не­та ми­ни­ст­ров, в 1914-1918 годах министр иностранных дел - министр колоний. В феврале 1917 года во гла­ве французской мис­сии при­ез­жал в Пет­ро­град с це­лью по­бу­дить российское пра­ви­тель­ст­во про­дол­жить уча­стие в Первой ми­ро­вой вой­не .

С 1923 года председатель Се­на­та. В 1924-1931 годах пре­зи­дент Фран­ции, в феврале - но­ябре 1934 года председатель ка­би­не­та ми­ни­ст­ров, пы­тал­ся с по­мо­щью кон­сти­туционной ре­фор­мы до­бить­ся уси­ле­ния ро­ли ис­пол­нительной вла­сти, но не по­лу­чил под­держ­ки со сто­ро­ны Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии ра­ди­ка­лов и ра­ди­кал-со­циа­ли­стов, к ко­то­рой при­над­ле­жал. По­сле сло­же­ния пол­но­мо­чий гла­вы ка­би­не­та от­да­лил­ся от по­ли­тической дея­тель­но­сти.