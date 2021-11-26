ДУМЕРГ ГАСТОН
ДУМЕРГ ГАСТОН (Пьер Поль Анри Гастон) - французский государственный деятель.
Из семьи виноделов. Получив юридическое образование, занимался адвокатской практикой, работал управляющим в Индокитае и Алжире. В 1893 году избран в Палату представителей. В 1902-1905 годах министр колоний, в 1906-1908 годах министр торговли, в 1913-1914 годах председатель кабинета министров, в 1914-1918 годах министр иностранных дел - министр колоний. В феврале 1917 года во главе французской миссии приезжал в Петроград с целью побудить российское правительство продолжить участие в Первой мировой войне.
С 1923 года председатель Сената. В 1924-1931 годах президент Франции, в феврале - ноябре 1934 года председатель кабинета министров, пытался с помощью конституционной реформы добиться усиления роли исполнительной власти, но не получил поддержки со стороны Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов, к которой принадлежал. После сложения полномочий главы кабинета отдалился от политической деятельности.