ДУМЕР ПОЛЬ
ДУМЕР ПОЛЬ - французский государственный деятель.
Начал свою карьеру в качестве преподавателя и публициста. Принадлежал к партии радикалов и избирался депутатом от неё в 1888 году и 1895 году. С декабря 1896 года по 1902 год генерал-губернатор Индокитая, содействовал железнодорожному строительству в регионе.
В 1895-1896 годах, 1921-1922 годах, 1925-1926 годах министр финансов. В 1905-1906 годах председатель Палаты депутатов, с 1912 года сенатор, в 1927-1931 годах председатель Сената.
В период Первой мировой войны, в декабре 1915 года, во главе сенатской комиссии по военным вопросам посетил Петроград, выступил с предложением отправить во Францию 400 тысяч русских солдат (частично было осуществлено). В 1931-1932 годах президент Франции. 06.05.1932 на открытии книжной ярмарки в Париже смертельно ранен русским белоэмигрантом П. Горгуловым, именовавшим себя «русским фашистом».