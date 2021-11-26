ДУМЕР ПОЛЬ

ДУМЕР ПОЛЬ - французский государственный деятель.

На­чал свою карь­е­ру в ка­че­ст­ве пре­по­да­ва­те­ля и пуб­ли­ци­ста . При­над­ле­жал к пар­тии ра­ди­ка­лов и из­би­рал­ся де­пу­та­том от неё в 1888 году и 1895 году. С декабря 1896 года по 1902 год генерал-гу­бер­на­тор Ин­до­ки­тая, со­дей­ст­во­вал железнодорожному стро­и­тель­ст­ву в ре­гио­не.

В 1895-1896 годах, 1921-1922 годах, 1925-1926 годах министр фи­нан­сов. В 1905-1906 годах председатель Па­ла­ты де­пу­та­тов, с 1912 года се­на­тор, в 1927-1931 годах председатель Се­на­та.

В пе­ри­од Первой ми­ро­вой вой­ны , в декабре 1915 года, во гла­ве се­на­т­ской ко­мис­сии по во­енным воп­ро­сам по­се­тил Пет­ро­град, вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем от­пра­вить во Фран­цию 400 тысяч русских сол­дат (ча­стич­но бы­ло осу­ще­ст­вле­но). В 1931-1932 годах пре­зи­дент Фран­ции. 06.05.1932 на от­кры­тии книж­ной яр­мар­ки в Па­ри­же смер­тель­но ра­нен русским бе­ло­эмиг­ран­том П. Гор­гу­ло­вым, име­но­вав­шим се­бя «рус­ским фа­ши­стом».