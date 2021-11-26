ДАУЭС ЧАРЛЗ ГЕЙТС
ДАУЭС ЧАРЛЗ ГЕЙТС - американский государственный деятель, адвокат и банкир.
Из зажиточной семьи. В 1886 году окончил юридическую школу университета в Цинциннати, после чего основал собственную адвокатскую контору. Получил известность как защитник фермеров от произвола железнодорожных компаний. В 1896-1897 годах руководил избирательной кампанией в штате Иллинойс кандидата от Республиканской партии на пост президента США У. Мак-Кинли. После его избрания был назначен ревизором денежного обращения. Потерпев в 1901 году поражение на выборах в Сенат, основал банк «Central Trust Company of Illinois», ставший в дальнейшем крупнейшим на Среднем Западе США. В годы 1-й мировой войны пошёл добровольцем в армию, был направлен в службу снабжения и распределения продовольствия. К концу войны дослужился до звания бригадного генерала, был членом штаба американских экспедиционных сил в Западной Европе, ведал снабжением всех союзнических войск. Уволился из армии в 1919 году. Отклонил предложение занять пост министра финансов США, был назначен на должность директора бюджетного бюро. В 1923-1924 годах по рекомендации правительства США возглавлял международный комитет экспертов, выработавший репарационный план для Германии (смотри Дауэса план).
В 1925-1929 годах вице-президент США от Республиканской партии. В 1929-1932 годах посол США в Великобритании. С 1932 года возглавлял Финансовую корпорацию реконструкции, деятельность которой была направлена на преодоление последствий Великой депрессии, и правление Центрального республиканского банка в Чикаго. Сыграл важную роль в создании Чикагского оперного театра.
Нобелевская премия мира (1925; совместно с Дж.О. Чемберленом).