ДАТСКО-ИСЛАНДСКАЯ УНИЯ 1918-1944

ДАТСКО-ИСЛАНДСКАЯ УНИЯ 1918-1944 годов - объединение Дании и Исландии на основе персональной унии.

По датско-исл.андскому со­гла­ше­нию 30.11.1918 года са­мо­управ­ляю­щая­ся ко­ло­ния Да­нии Ис­лан­дия по­лу­чи­ла бо́льшую са­мо­стоя­тель­ность . 1.12.1918 года бы­ло про­воз­гла­ше­но сво­бод­ное и не­за­ви­си­мое Ко­ро­лев­ст­во Ис­лан­дия, на­хо­див­шее­ся с Да­ни­ей в лич­ной унии. Ис­лан­дия по­лу­чи­ла пол­ную са­мо­стоя­тель­ность во внутренних де­лах, пра­во на собственное пра­ви­тель­ст­во, на­зна­чае­мое датским ко­ро­лём как гла­вой исландского государства и от­вет­ст­вен­ное пе­ред исландским пар­ла­мен­том (аль­тин­гом), обя­за­лась со­хра­нять по­сто­ян­ный ней­тра­ли­тет. Ру­ко­вод­ст­во внеш­ней по­ли­ти­кой Ис­лан­дии пе­ре­да­ва­лось Да­нии.

В 1920 году в Ис­лан­дии бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция, по ко­то­рой до­го­вор о Датско-исландская уния мог быть пе­ре­смот­рен по ини­циа­ти­ве од­ной из сто­рон че­рез 25 лет. По­сле ок­ку­па­ции Да­нии гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей (9.4.1940 года) Ис­лан­дия бы­ла за­ня­та британскими вой­ска­ми (10.5.1940 года). Аль­тинг зая­вил, что вся пол­но­та вла­сти пе­ре­хо­дит к исландскому пра­ви­тель­ст­ву. 16.5.1941 года он вы­ска­зал­ся про­тив про­дле­ния до­го­во­ра об унии по­сле 1.1.1944 года и ещё раз под­твер­дил это ре­ше­ние 25.2.1944 года. На ре­фе­рен­ду­ме 20-23.5.1944 года за пол­ную не­за­ви­си­мость Ис­лан­дии вы­ска­за­лись 97,35% при­няв­ших уча­стие в го­ло­со­ва­нии. 16.6.1944 года аль­тинг по­ста­но­вил пре­кра­тить Датско-ислландскую унию, 17 ию­ня бы­ла тор­же­ст­вен­но про­воз­гла­ше­на Исландская Рес­пуб­ли­ка и при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция. Ве­че­ром то­го же дня исландское пра­ви­тель­ст­во по­лу­чи­ло по­здра­ви­тель­ную те­ле­грам­му датского ко­ро­ля Кри­стиа­на X, что оз­на­ча­ло при­зна­ние Да­ни­ей не­за­ви­си­мо­сти Ис­лан­дии.

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