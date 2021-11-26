БЕННЕТ Ричард Бедфорд (Richard Bedford Bennett)

Канадский предприниматель и политик, премьер-министр Канады в 1930—1935, министр юстиции с 4 октября по 28 декабря 1921, финансов — с 13 июля по 25 сентября 1926, 7 августа 1930 — 2 февраля 1932, председатель Консервативной партии Канады в 1927—1938.

Работал школьным учителем, окончил в 1893 Школу права Dalhousie University, в 1897 переехал в Калгари, где разбогател. C 1898 избирался в законодательные органы. В 1920-е поддерживал введение пенсий по возрасту и страхование по безработице. В условиях Великой депрессии финансировал общественные работы. Надеялся, что внутриимперская торговля и протекционизм, в частности защита от США , помогут экономике Канады. В 1932 добился успехов в торговых переговорах с метрополией .

В 1935 создал Центральный банк Канады. В январе 1935 предложил ряд реформ в духе «нового курса» Ф. Д. Рузвельта , предлагая минимальную заработную плату и 48-часовой рабочий день, что не спасло Консервативную партию от поражения на выборах.

В годы кризиса тратил личные средства, помогая бедным. После отставки с поста депутата и председателя Консервативной партии Канады переехал в августе 1938 в Англию, где с 1 ноября 1938 жил в поместье.

Автор статьи: А. А. Исэров.

© Российская Историческая Энциклопедия