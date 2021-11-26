БАРДОШШИ Ласло
Венгерский праворадикальный политик, дипломат.
Из дворянской семьи. Изучал право в Будапеште, Берлине и Париже. С 1913 был чиновником в министерстве образования и религии Венгрии. С 1922 служил в структуре МИД хортистской Венгрии, в том числе советником посольства в Лондоне. В 1934—1941 — посол в Румынии. С февраля 1941 — министр иностранных дел.
Выступая за ревизию границ Венгрии, установленных Трианонским мирным договором 1920, делал ставку на нацистскую Германию. После самоубийства 3 апреля 1941 премьер-министра графа П. Телеки (в знак несогласия с участием Венгрии в антиюгославской кампании вермахта) Б., поддержавший курс на расчленение Югославии и восстановление венгерской администрации в Воеводине, возглавил правительство.
27 июня 1941 правительство Б. без одобрения госсобрания, в нарушение конституции, объявило войну СССР, (смотрите Вторая мировая война) избрав в качестве повода непроясненный эпизод с бомбардировкой неизвестными самолетами принадлежавшего Венгрии г. Кашша (ныне Кошице, Словакия). Ответственность за этот инцидент была без каких-либо расследований возложена на советскую сторону. После японского нападения на Перл-Харбор правительство Б. в знак солидарности с Японией в декабре 1941 объявило войну США.
В январе 1942 Б. санкционировал отправку венгерской армии на советский фронт. Б. был сторонником усиления государственного антисемитизма (правительство запретило браки христиан и иудеев). Выдал Германии евреев, бежавших из Польши (16—18 тыс. чел. было уничтожено). 10 марта 1942 он снят с поста премьер-министра под давлением проанглийского крыла хортистской элиты.
Продолжал участвовать в политике как сторонник прогерманских ориентаций, сотрудничал с нилашистами. После разрыва Венгрии с Германией был арестован. Казнен по приговору суда как военный преступник.
Автор статьи: А. С. Стыкалин.
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