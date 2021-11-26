АСАНЬЯ Диас Мануэль (исп. Manuel Azaña Diaz)

Испанский политик и писатель.

Окончил колледж отцов августинцев в Эскориале. Будучи дипломированным юристом, на протяжении многих лет был сотрудником Генеральной дирекции регистратуры. А. был секретарем Атенео Мадрида , общественного центра литературы и науки. В 1913 вступил в Реформистскую партию, созданную Мелькиадесом Альваресом в 1912. В 1918 принял участие в создании Демо­кратического союза Испании. В 1920, оставив пост секретаря Атенео, основал литературный журнал «Перо», начиная с 1922 стал директором ежемесячника «Испания». В эти годы А. был левым монархистом, отвергая сотрудничество с республиканцами и социалистами, так как полагал, что республиканизм в Испании был практически мертв, поскольку не мог ответить на вызовы времени: растущие консервативные традиционалистские тенденции в рядах среднего класса, процессы урбанизации и индустриализации, конфликты в сфере труда, национальное движение в Каталонии и Басков Стране. Признание королем Альфонсом XIII диктатуры М. Примо де Риверы 13 сентября 1923, по мнению А., стало приговором для монархии. В 1924 А. опубликовал брошюру «Воззвание к республике», в 1925 вместе с Х. Хиралем основал партию «Республиканское действие». В эти годы были опубликованы его книги «Жизнь дона Хуана Валера», «Валера в Италии», «Валера в России», в 1927 издан роман «Сад монахов». После падения диктатуры в конце января 1930 политическая деятельность для А. стала приоритетной, хотя он не отказался от предложенного ему поста президента Атенео. А. участвовал в подписании Сан-Себастьянского пакта 17 августа 1930 и вошел в революционный комитет. После начала Испанской революции 1931—1939 А. возглавил военное министерство, а после выборов в Учредительные кортесы 28 июня 1931 стал депутатом. Он прославился своими яркими выступлениями в кортесах и был одним из инициаторов принятия ст. 26 конституции, провозгласившей отделение Церкви от государства, роспуск иезуитского ордена, запрещение религиозным орденам заниматься преподаванием в учебных заведениях всех степеней и предпринимательской деятельностью. В знак протеста против принятия этой статьи глава временного правительства Н. Алькала Самора-и-Торрес, ортодоксальный католик, демонстративно отказался от своего поста. 15 октября 1931 А. возглавил временное, а после принятия конституции 10 декабря и постоянное правительство, сохранив пост главы военного ведомства. Начал военную реформу, добиваясь того, чтобы армия была модернизирована, а ее офицерский состав сокращен, что свело бы к нулю ее преторианский характер. Согласно реформе, в армии континентальной Испании должны были остаться 7600 офицеров (на 105 тыс. солдат), в марокканских войсках — 1700 офицеров (на 42 тыс. легионеров). Количество генерал-майоров должно было быть сокращено до 20, бригадных генералов — до 64, чин генерал-лейтенанта — упразднен. Против правительства левых республиканцев-социалистов выступили не только правые, но и рабочие организации. Авторитет А. упал и в результате гибели десятков крестьян при подавлении восстаний в Касас-Вьехас, долине Льобрегат и др. На выборах в кортесы 19 ноября и 3 декабря 1933 из 473 депутатских мандатов левые республиканцы получили 70, фракция А. сократилась с 30 до 5 депутатов. В годы, последовавшие после поражения на выборах, А. подвергался преследованиям, за причастность к Октябрьскому восстанию 1934 был арестован. В конце 1935, когда политика репрессий ослабла, А. вернулся к активной политической деятельности. На митингах призвал выбрать между «демократией со всеми ее недостатками и ошибками и тиранией со всем ее ужасом». А. был среди тех, кто 15 января 1936 подписал «Избирательный пакт левых сил», вошедший в историю как «Пакт о Народном фронте». После победы на выборах 16 февраля 1936 А. возглавил правительство и 10 мая был избран президентом. Начало Гражданской войны в Испании 1936—1939 ввергло А. в состояние подавленности, он был убежден, что республика не сможет победить. Он утвердил в июле 1936 главой правительства Х. Хираля, в сентябре 1936 — Ф. Ларго Кабальеро, а в мае 1937 — Х. Негрина. Выступал против радикальных социальных преобразований левых социалистов и анархо-синдикалистов. 7 февраля 1939 А. отправился во Францию, 27 февраля 1939 отказался от поста президента республики.

Автор статьи: Пожарская С.П.