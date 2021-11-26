АНТАНТА МАЛАЯ

Сложившийся в 1920–1921 военно-политический блок Чехословакии, Румынии и Югославии, ставивший своей целью сохранение соотношения сил, установившегося в Центральной и Юго-Восточной Европе после Первой мировой войны.

(1920–1938). Являлась одним из звеньев французской системы военно-политических союзов в Европе в 1920-х–1930-х и открыто занимала антисоветские позиции. А. М. была связана с Польшей посредством заключенного 18.07.1921 румыно-польского союза. Снижение роли А. М. в середине 1920-х было связано с ослаблением позиций Франции в Европе, последовавшим за принятием плана Дауэса (1924) и подписанием Локарнских договоров (1925) . Значение военно-политических соглашений Франции с участниками А. М. в значительной мере было обесценено сближением Румынии с Великобританией, Венгрией и особенно с Италией (1926). Очередной раскол породили заключенные Югославией договоры о вечной дружбе с Болгарией (14.01.1937) и нейтралитете с Италией (25.03.1937). Заключение Мюнхенского соглашения 1938 положило конец А. М.

Автор статьи: Орлов И.Б.

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