ЛЕГИОН

Легио́н ( лат . legio от legere — «собирать», «выбирать») — основная боевая единица римской армии. Первоначально Л. называлось все войско (exercitus) Рима, представлявшее собой ополчение граждан, вооружавшихся за свой счет и, после так называемой центуриатной реформы царя Сервия Туллия (578—535 до н. э.), призываемых ежегодно на службу в соответствии с имущественным цензом, которым определялись род оружия (конница, тяжелая или легкая пехота, вспомогательные отряды) и место в боевых порядках. Ранний Л. как тяжеловооруженное пехотное формирование на поле боя действовал наподобие греческой гоплитской фаланги . С началом Республики Л. стало два, под командованием каждого консула . Камиллу (начало IV в. до н. э.) приписывается разделение Л. на 30 манипулов ( лат . manipulus — букв. «горсть») — тактических подразделений, состоявших из двух центурий по 60 человек каждая; и со временем боевым порядком Л. стало более гибкое и маневренное манипулярное построение, которое представляло собой строй манипулов, расставленных в три линии, каждая из которых имела особенности в индивидуальном вооружении бойцов, различавшихся также по возрасту (1200 копейщиков — hastati, 1200 principes — воинов зрелого возраста и 600 ветеранов — triarii), а также 1200 легковооруженных пехотинцев (велитов), набиравшихся из беднейших граждан и действовавших вне основного строя в качестве застрельщиков боя и прикрытия.

Ко II в. до н. э. минимальный имущественный ценз для призыва в Л. был снижен до с 11 тыс. до 4 тыс. ассов, а позднее, в самом конце столетия, к службе в Л. были допущены и пролетарии, стоявшие вне имущественных классов, что, вместе с распространением прав римского гражданства на италийских союзников Рима после Союзнической войны (91—88 до н. э.), существенно изменило социальный состав Л. в пользу малоимущих, нередко поступавших на службу добровольцами и ставших полупрофессиональными солдатами.

Классическая структура, численность, тактика Л. позднереспубликанского и императорского времени связаны с преобразованиями Гая Мария в конце II в. до н. э. Деление в зависимости от имущественного состояния и вооружения было упразднено. Л. общей штатной численностью в 6 тыс. человек (в период Империи 5600) делился теперь на 10 когорт, из которых 9 имели численность около 480 человек каждая (6 центурий по 80 человек), а 1-я когорта — вдвое больше. Каждая когорта имела свой значок (signum). Манипулы сохранили только административное значение. Все легионеры обладали едино