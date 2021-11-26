ВАН ЦЗИНВЭЙ
ВАН ЦЗИНВЭЙ - китайский политический деятель.
Участник Синьхайской революции (1911-1913 годы).
С 1917 года входил в руководство Гоминьдана. Занимал высокие посты в ряде гоминьдановских правительств: председатель правительства в Гуанчжоу (июнь 1925 - март 1926 года), председатель правительства в Ухане (апр-август 1927 года), председатель Исполнительной палаты и министра иностранных дел правительства в Нанкине (1932-1935 годы). В 1937-1938 годы возглавлял Центральный политический совет Гоминьдана.
С 1931 года проводил соглашательскую политику в отношении японских захватчиков. В декабре 1938 года бежал из временной столицы Китая город Чунцин и открыто перешёл на сторону японцев. В 1940-1944 годы возглавлял созданное ими в Нанкине марионеточное китайское правительство.