СУЛАЙМАН ХИКМАТ

Сулаймáн , Хикмат (1889, Басра — 1968, Багдад) — иракский государственный деятель. В 1925 — министр просвещения, в 1925–1926 и 1933 — внутренних дел, в 1927–1928 — юстиции. В 1934, вместе с Камилем аль-Чадырчи и Мухаммадом Джафаром Абу-т-Тимманом, вступил в кружок, возникший в Багдаде в 1931 вокруг газеты «Аль-Ахали» («Массы») и объединивший европейски образованную, но антибритански настроенную молодежь (Абд аль-Фаттах Ибрахим, Хусайн Джамиль, Мухаммад Хадид и др.). Вскоре стал его лидером (наряду с М. Дж. Абу-т-Тимманом), а после его запрета в 1935 порвал с бывшими союзниками — Кайлани и Ясином аль-Хашими. После военного переворота Бакра Сидки в октябре 1936 назначен премьер-министром и министром внутренних дел, провозгласил программу обширных реформ под прогрессистскими лозунгами (укрепление независимости, введение демократических свобод, распределение казенных земель между крестьянами и т. д.), но в результате противоречий между Б. Сидки и ахалистами (трое из семи других членов кабинета) последние покинули правительство. Попал в зависимость от военных, а после убийства Сидки (август 1937) потерял всякую поддержку. Прогерманскими симпатиями вызвал беспокойство британцев и был отправлен в отставку королем Гази ибн Файсалом. В дальнейшем заметной политической роли не играл. Т. К. Кораев.