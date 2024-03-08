СМЭТС, ЯН ХРИСТИАН

Смэтс ( африк . Jan Christian Smuts) , Ян Христиан (24.05.1870, Бовенплатс, Капская колония — 11.09.1950, Ирене, ЮАС) — южноафриканский политический, военный и государственный деятель, философ, фельдмаршал (с 1941), премьер-министр Южно-Африканского союза (ЮАС) (1919–1924, 1939–1948). Родился в семье землевладельца-африканера, окончил Кембридж­ский университет . Участвовал в Англо-бурской вой­не 1899–1902 против Великобритании, после заключения мира стал сотрудничать с британскими властями. С 1910 занимал различные посты в правительстве ЮАС, с 1919 — премьер-министр. Возглавив правительство, проводил политику расовой сегрегации, жестоко подавил восстание шахтеров Витватерсранда 1922. Участвовал в Парижской мирной конференции 1919 , является одним из авторов Устава Лиги Наций . В межвоенный период его главными политическими соперниками были националисты-африканеры из Национальной партии , в 1934 заключил с ней союз, создав Объединенную партию. Союз распался в 1939 из-за несогласия националистов с решением объявить вой­ну Германии. С 1948 — лидер оппозиции в южноафриканском парламенте. Разработал философскую теорию холизма, которая описывает процесс творческой эволюции человека и мира в целом.

Лит .: Lentin A. General Smuts: South Africa. London, 2010. А. В. Воеводский.