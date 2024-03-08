СИГЭМИЦУ, МАМОРУ

Сигэми́цу, Мамору (29.07.1887, Миэ, ныне г. Бунгооно, преф. Оита — 26.01.1957, Югавара, преф. Канагава) — японский дипломат, государственный и политический деятель. Из семьи чиновника. По окончании Токийского университета (1911) принят в МИД. Участник Парижской мирной конференции 1919 – 1920, служил в Германии, Великобритании, США. Будучи посланником в Китае (1930–1932) 29 апреля 1932 стал жертвой террористического акта и лишился ноги. Вице-министр иностранных дел (1933–1936), посол в СССР (1936–1939), Великобритании (1939–1941), при «национальном» правительстве Китая (1941–1943). Считался сторонником пробританской и антигерманской ориентации, поддерживал экспансию в Азии. На посту министра иностранных дел в кабинетах Х. Тодзио и К. Коисо (20 апреля 1943 — 7 апреля 1945; по совместительству министр по делам Великой Восточной Азии с 22 июля 1944 по 7 апреля 1945) пытался посредничать в заключении мира между Германией и СССР. Занимая тот же пост в кабинете Н. Хигасикуни (17 августа — 15 сентября 1945), подписал 2 сентября 1945 Акт о безоговорочной капитуляции Японии. В апреле 1946 арестован и предан суду Международного военного трибунала для Дальнего Востока как «военный преступник категории А» (высшей); в 1948 приговорен к 7 годам тюрьмы; освобожден в ноябре 1950. По окончании оккупации занялся политикой. Депутат Палаты представителей (1952–1957). В качестве вице-премьера и министра иностранных дел кабинета И. Хатояма (10 декабря 1954 — 23 декабря 1956) содействовал принятию Японии в ООН и восстановлению дипломатических отношений с СССР.

Соч .: Сёва-но доран (Потрясения [эры] Сёва). Т. 1–2. Токио, 1952, переизд. 2001 (на яп. яз.); Гайко кайсороку (Дипломатические воспоминания). Токио, 1953, переизд. 2011 (на яп. яз.); Сугамо никки (Дневник [из] Сугамо). Т. 1–2. Токио, 1953, переизд. 2021 (на яп. яз.); Japan and Her Destiny: My Struggle for Peace. New York, 1958.

Лит. : Ватанабэ Ю. Сигэмицу Мамору. Сёкай дзихэн кара Кокурэн камэй мадэ (Сигэмицу Мамору. От Шанхайского инцидента до вступления в ООН). Токио, 1996 (на яп. яз.); Славинский Б. Н. СССР и Япония — на пути к вой­не: дипломатическая история, 1937–1945 гг. М., 1999; Фукутоми К. Сигэмицу Мамору ([Биография] Сигэмицу Мамору). Токио, 2011 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.