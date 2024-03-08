САЙТО, МАКОТО

Сáйто, Макото (02.12.1858, Мидзусава, ныне г. Осю, преф. Иватэ — 26.02.1936, Токио) — японский государственный и военный деятель. Адмирал (1912). Граф (1925). Из семьи самурая. Окончил военно-морскую академию (1879), в 1884–1888 стажировался в США, служил на командных должностях. Заместитель морского министра (1898–1906), начальник штаба ВМФ (1903–1906), морской министр в кабинетах К. Сайондзи (дважды), Т. Кацура (дважды), Г. Ямамото (7 января 1906 — 20 февраля 1914). Как генерал-губернатор Кореи (13 августа 1919 — 10 декабря 1927, 17 августа 1929 — 17 июня 1931) проводил политику либерализации колониального режима, ввел ограниченное местное самоуправление. На посту премьер-министра (26 мая 1932 — 8 июля 1934; по совместительству министр иностранных дел (26 мая — 6 июля 1932) и министр просвещения (3 марта — 8 июля 1934)) балансировал между партийными, деловыми и военными кругами, согласился на выход Японии из Лиги Наций . Лорд-хранитель печати (с 26 декабря 1935). Убит в ходе военного мятежа.

Лит .: Аритакэ С. Сайто Макото. ([Биография] Сайто Макото). Токио, 1986 (на яп. яз.); Мураками Т. Сайто Макото. ([Биография] Сайто Макото). Токио, 2006 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков .