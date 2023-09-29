Рекаба́ррен Серра́но, Луис Эмилио

Рекаба́ррен Серра́но ( исп. Recabarren Serrano) , Луис Эмилио (06.07.1876, Вальпараисо — 19.12.1924, Сантьяго-де-­Чили) — чилийский политический деятель, лидер рабочего и социалистического движения. Типографский рабочий, самоучка. В 1891 участвовал в гражданской вой­не на стороне противников президента Бальмаседы. В 1903 стал издавать газету «El Trabajo» для рабочих селитряный копей. В 1905 избирался в парламент от Демократической партии, но вскоре был лишен мандата и приговорен к тюремному заключению. В 1905 создает на основе левого крыла демократов Доктринарную демократическую партию как представительство рабочего класса. Вынужден покинуть Чили, выехав в Аргентину. Побывал в Европе, где познакомился с лидерами социалистов Ж. Жоресом , Р. Люксембург , К. Либкнехтом и другими. По возвращении в Чили создал в 1912 Социалистическую рабочую партию, стал одним из лидеров Рабочей федерации Чили, которая с 1917 перешла под контроль его партии, обеспечив массовость его движению. Р. с энтузиазмом принял русскую революцию. В 1921 избирался в конгресс. Был инициатором присоединения партии к Коммунистическому интернационалу и ее переименования в коммунистическую в 1922 на съезде в Ранкагуа. В 1922 отправился в Москву на конгресс Профинтерна, установив связи компартии Чили с Коминтерном. Покончил жизнь самоубийством в 1924.

Соч .: Избранные статьи и речи / Пер. с исп. М., 1977.

Лит. : Ермолаев В. И. Рекабаррен — великий гражданин Чили. М., 1970; Богуш Е. Ю., Щелчков А. А. Политическая история Чили, ХХ век. М., 2009; Grez Toso S. Historia del comunismo en Chile: la era de Recabarren, 1912–1924. Santiago, 2011; Pinto J. Luis Emilio Recabarren: una biografía histórica. Santiago, 2013; Российская революция, Коминтерн и Латинская Америка. М., 2018. А. А. Щелчков.