ПАТЕЛЬ

ПАТЕЛЬ Валлабхаи - государственный и политический деятель Индии .

Из се­мьи гуд­жа­рат­ско­го кре­сть­я­ни­на. В 1910-1913 годах по­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Лон­до­не. До 1917 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Ах­ма­д­а­ба­де. В 1917 году член му­ни­ци­па­ли­те­та Ах­мада­ба­да, в 1924-1928 годы его пред­се­да­тель. Под­дер­жал М.К. Ган­ди; при­ни­мал уча­стие в сатья­гра­хе арен­да­то­ров Кхе­ды в 1918 году и кам­па­нии гражданского не­по­ви­но­ве­ния в 1920-1922 годов. В феврале - августе 1928 года ру­ко­во­дил кам­па­ни­ей по сни­же­нию по­зе­мель­но­го на­ло­га в Бар­до­ли, за­вер­шив­шей­ся по­бе­дой кре­сть­ян. Пред­се­да­тель Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са (ИНК) в 1931 году, соз­да­тель партийного ап­па­ра­та, ли­дер пра­во­го кры­ла ИНК. В 1937 году воз­глав­лял из­би­рательную кам­па­нию ИНК, в 1937-1939 годы ру­ко­во­дил ра­бо­той пар­ла­мен­та­ри­ев-кон­грес­си­стов и кон­грес­си­ст­ских про­вин­ци­аль­ных пра­ви­тельств. Ак­тив­ный уча­ст­ник сатья­гра­хи про­тив при­сое­ди­не­ния Ин­дии к воюю­щим го­су­дар­ст­вам в 1940 году и ан­ти­ко­ло­ни­аль­ной кам­па­нии Ган­ди «Вон из Ин­дии!» в 1942 году. В пе­ри­од борь­бы про­тив британского ко­ло­ни­аль­но­го прав­ле­ния не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся тю­рем­но­му за­клю­че­нию. По­лу­чил почетное имя Сар­дар (на хин­ди - гла­ва, пред­во­ди­тель). По­сле дос­ти­же­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти в 1947 году за­ни­мал по­сты ви­це-пре­мье­ра, министр внутренних дел, министр ин­фор­ма­ции и ра­дио­ве­ща­ния и министр по де­лам кня­жеств. В хо­де ин­те­гра­ции кня­жеств в Ин­дий­ский Со­юз дей­ст­во­вал на­стой­чи­во и ре­ши­тель­но, от­да­вая пред­поч­те­ние мир­ным сред­ст­вам (си­ла бы­ла ис­поль­зо­ва­на лишь в от­но­ше­нии кня­жеств Джу­на­гадх, Хай­да­ра­бад и Каш­мир), за что был про­зван со­оте­че­ст­вен­ни­ка­ми ин­дий­ским Бис­мар­ком .

Сочинение:

The collected works. Delhi, 1990-1999. Vol. 1-15.