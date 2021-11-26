ПАЛЕСТИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1936-1939 ГОДОВ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1936-1939 ГОДОВ - выступления арабского населения Палестины.
Вызвано недовольством палестинских арабов усилившейся с 1930-х годов еврейской иммиграцией и условиями британского мандата (смотрите в статье Палестина). Восстанию предшествовал ряд инцидентов: в 1920 году еврейские погромы в Иерусалиме, в 1929 году арабо-еврейские столкновения в Иерусалиме, Наблусе, Акке, Хайфе, Хевроне и Яффе, в 1933 году забастовки в Иерусалиме и Яффе с последующими стычками с британской полицией.
В ноябре 1935 года пять арабских политических партий подали верховному комиссару Палестины протест, содержавший требования прекратить еврейскую иммиграцию, передачу иммигрантам земель и учредить арабское демократическое правительство. Великобритания отвергла эти требования, предложив взамен создать законодательный совет, при этом право решающего голоса оставалось за властями Великобритании. В ответ в апреле 1936 года началась всеобщая арабская забастовка, постепенно переросшая в вооруженную борьбу.
На 1-м этапе (апрель 1936 года - октябрь 1937 года) наряду с арабо-еврейскими столкновениями и формированием в различных городах национальных комитетов из местных представителей основных арабских политических партий произошёл переход руководства восстанием к Верховному арабскому комитету (ВАК) во главе с муфтием А. аль-Хусейни. К концу лета 1936 года центр восстания сместился из городов в сельскую местность, где его возглавили члены местных боевых организаций (связь с ними ВАК отрицал).
После того как для поддержки повстанцев в Палестину начали прибывать арабские добровольцы из др. стран, британские власти применили регулярные войска. В октябре 1936 года, после обращения королей Трансиордании, Йемена, Саудовской Аравии и Ирака с призывом прекратить восстание, ВАК издал соответствующую декларацию. В ноябре 1936 года в Палестину прибыла комиссия во главе с лордом У. Р. Пилем. В июле 1937 года она опубликовала отчёт, в котором подчёркивалась необходимость создания в Палестине двух государств - арабского (в составе земель Западного берега реки Иордан, Негева, окрестностей Газы и Трансиордании) и еврейского (в составе Галилеи и прибрежной полосы до современного Ашдода), а также территории, подконтрольной Великобритании (Иерусалим, Вифлеем, северо-запад залива Акаба, Назарет). Комиссией предлагался также двусторонний обмен населением.
Отказ ВАК признать отчёт У. Р. Пиля ознаменовал начало 2-го этапа восстания (октябрь 1937 года - ноябрь 1939 года). В октябре 1937 года после ряда убийств и покушений британские власти объявили ВАК и национальные комитеты вне закона и начали аресты и депортации арабских политических деятелей. А. аль-Хусейни бежал в Сирию, его попытки руководить повстанцами из эмиграции не увенчались успехом. С этого времени восстание шло без централизов. руководства. В октябре 1938 года повстанцы контролировали Иерусалим, Яффу, Хеврон (Эль-Халиль) и весь юг Палестины, однако к началу 1939 года британские власти сумели локализовать и частично подавить восстание.
К сентябрю 1939 года боевые действия прекратились. Отряды палестинских арабов были распущены англичанами, а их оружие конфисковано. Британские власти, стремясь нормализовать отношения с обеими общинами Палестины, в мае 1939 года опубликовали «Белую книгу» (в предшествующие годы были изданы «Белая книга» У. Черчилля, 1922 год, «Белая книга» Пассфилда, 1930 год), в которой излагалась программа поэтапной подготовки к предоставлению независимости Палестине, ограничения еврейской иммиграции и создания через 10 лет единого арабо-еврейского государства. Реализация программы была, однако, отложена в связи с началом 2-й мировой войны.