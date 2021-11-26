НАДИР-ШАХ Мухаммед

Ко­роль Аф­га­ни­ста­на (с 1929), из ди­на­стии Ба­рак­зай.

Ро­дил­ся, вы­рос и по­лу­чил во­ен. об­ра­зо­ва­ние в Брит. Ин­дии, ку­да по­сле при­хо­да к вла­сти в Аф­га­ни­ста­не в 1880 Аб­дур­рах­ма­на эмиг­ри­ро­вал его отец Му­хам­мед Юсуф- хан. По­сле смер­ти Аб­дур­рах­ма­на в 1901 прие­хал в Аф­га­ни­стан и по­сту­пил на во­ен. служ­бу. С 1911 нач. ка­буль­ско­го гар­ни­зо­на. В 1916–17 ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние во­ен. ре­фор­мы. С на­ча­лом 3-й анг­ло- афг. вой­ны (см. Анг­ло-аф­ган­ские вой­ны) в 1919 на­зна­чен глав­но­ко­манд. афг. ар­ми­ей и во­ен. ми­ни­ст­ром. В 1924 из-за раз­но­гла­сий с Ама­нул­лой-ха­ном и за от­каз по­да­вить ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ние пле­мён Хос­та от­стра­нён от за­ни­мае­мых долж­но­стей и на­прав­лен по­слом во Фран­цию. В 1927 под пред­ло­гом по­прав­ки здо­ро­вья вы­шел в от­став­ку и по­се­лил­ся в Ниц­це в ка­че­ст­ве ча­ст­но­го ли­ца. По­сле за­хва­та вла­сти в Аф­га­ни­ста­не в янв. 1929 Ха­би­бул­лой Ка­ла­ка­ни Н.-ш. вер­нул­ся на ро­ди­ну и при под­держ­ке анг­ли­чан и пуш­тун­ских пле­мён Вост. про­вин­ции воз­гла­вил борь­бу с узур­па­то­ром. 13.10.1929 взял Ка­бул, 15.10.1929 про­воз­гла­шён ко­ро­лём (ут­вер­ждён Лоя джир­гой в сент. 1930, ко­ро­но­ван 16.11.1930). В окт. 1931 одоб­рил но­вую кон­сти­ту­цию, про­воз­гла­шав­шую ряд гражд. сво­бод, ра­вен­ст­во всех под­дан­ных пе­ред за­ко­ном и от­ме­няв­шую со­слов­ные ог­ра­ни­че­ния. Уч­ре­дил пар­ла­мент, верх­няя па­ла­та ко­то­ро­го (Со­вет ста­рей­шин) на­зна­ча­лась ко­ро­лём, а ниж­няя (Нац. со­вет) из­би­ра­лась на­се­ле­ни­ем при на­ли­чии жё­ст­ко­го иму­ществ. и воз­рас­тно­го цен­за (жен­щи­ны не по­лу­чи­ли из­би­рат. прав). В со­от­вет­ст­вии с кон­сти­ту­ци­ей ко­роль ста­но­вил­ся выс­шей су­деб­ной ин­стан­ци­ей, имел пра­во на­зна­чать пре­мьер- ми­ни­ст­ра, не под­от­чёт­но­го пар­ла­мен­ту, ка­би­нет ми­ни­ст­ров, на­ла­гать ве­то на за­ко­но­про­ек­ты, ру­ко­во­дить внеш­ней по­ли­ти­кой , ко­ман­до­вать воо­руж. си­ла­ми, за­клю­чать мир и объ­яв­лять вой­ну. При­дер­жи­вал­ся кур­са на со­труд­ни­че­ст­во с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, од­но­вре­мен­но раз­ви­вал от­но­ше­ния с Тур­ци­ей, Ира­ном (в 1932 за­клю­чил с ни­ми до­го­во­ры о друж­бе), Са­уд. Ара­ви­ей и Ира­ком . Пы­та­ясь за­ру­чить­ся под­держ­кой СССР, в 1930 вы­тес­нил из Аф­га­ни­ста­на бас­ма­че­ские от­ря­ды Иб­ра­гим-бе­ка, в ию­не 1931 под­пи­сал с СССР до­го­вор о ней­тра­ли­те­те и не­на­па­де­нии сро­ком на 5 лет. В 1932 от­крыл в Ка­бу­ле мед. шко­лу (на её ба­зе в даль­ней­шем воз­ник Ка­буль­ский ун-т). При Н.-ш. в Аф­га­ни­ста­не бы­ла вве­де­на сво­бо­да пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, афг. ку­пе­че­ст­во по­лу­чи­ло зна­чит. льго­ты, в 1931–1932 за­ло­же­ны ос­но­вы нац. бан­ков­ской сис­те­мы. Вме­сте с тем по­ли­тич. жизнь стра­ны бы­ла по­став­ле­на под жё­ст­кий кон­троль, ис­клю­чав­ший по­яв­ле­ние оп­по­зи­ции. По­гиб в ре­зуль­та­те те­рак­та, осу­ще­ст­в­лён­но­го сто­рон­ни­ком Ама­нул­лы-ха­на.