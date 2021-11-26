МАЗЕНДЕРАНЦЫ

МАЗЕНДЕРАНЦЫ (ма­зан­де­ран­цы, ма­зан­да­ран­цы, та­ба­ри, таб­ри; са­мо­наз­ва­ние - ма­зе­ру­ни, ма­зе­ни) - на­род на се­ве­ре Ира­на, основное на­се­ле­ние ис­то­рической области Ма­зен­де­ран (Та­ба­ри­стан).

Жи­вут главным образом на юго-восточном по­бе­ре­жье Кас­пий­ско­го моря (ос­тан Ма­зен­де­ран).

Чис­лен­ность свыше 3,9 миллионов человек (2009 год, оцен­ка).

Го­во­рят на ма­зан­де­ран­ском языке северо-западной под­груп­пы иран­ских язы­ков; рас­про­стра­нён так­же персидский язык.

Му­суль­ма­не-шии­ты.

С древ­но­сти в Ма­зен­де­ра­не пра­ви­ли ме­ст­ные ди­на­стии. Труд­но­до­ступ­ность Ма­зен­де­ра­на поз­во­ля­ла мазендеранцам ока­зы­вать упор­ное со­про­тив­ле­ние арабскому за­вое­ва­нию (в 662 году их под­чи­ни­ли вой­ска има­ма Ха­са­на) и ис­ла­ми­за­ции (до XII века). Окон­ча­тель­но под­чи­не­ны Ира­ну Аб­ба­сом I в 1596 году.

В иранском фоль­кло­ре и литературе с Ма­зен­де­ра­ном бы­ло свя­за­но мно­же­ст­во ле­генд, он пред­став­лял­ся стра­ной, на­се­лён­ной кол­ду­на­ми и ди­ва­ми. При Зия­ри­дах и Буи­дах (Западный Иран, X-XI веков) язык та­ба­ри (древний ма­зан­де­ран­ский) был язы­ком при­двор­ной поэ­зии.

В со­став мазендеранцев во­шли по­том­ки пе­ре­се­лен­цев из Гру­зии.

Из мазендеранцев про­изо­шла шах­ская ди­на­стия Пех­ле­ви.

По традиционной куль­ту­ре близ­ки ги­лян­цам. В при­бреж­ных рай­онах за­ни­ма­ют­ся зем­ле­де­ли­ем (рис, хлоп­чат­ник, с XIX века - мас­ли­ны, цит­ру­со­вые, та­бак) и ры­бо­лов­ст­вом, в го­рах - от­гон­ным ско­то­вод­ст­вом (ов­цы и ко­зы).

Со­хра­ня­ют­ся осо­бен­но­сти жен­ско­го кос­тю­ма - свет­лая ру­ба­ха, тём­ные шта­ны, цвет­ная плис­си­ро­ван­ная юб­ка, тём­ный каф­тан с глу­бо­ким вы­ре­зом, бе­лый по­ло­тен­ча­тый го­лов­ной убор.

Тра­диционная пи­ща - рис и мо­ре­про­дук­ты.

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