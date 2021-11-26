МАЗЕНДЕРАНЦЫ
МАЗЕНДЕРАНЦЫ (мазандеранцы, мазандаранцы, табари, табри; самоназвание - мазеруни, мазени) - народ на севере Ирана, основное население исторической области Мазендеран (Табаристан).
Живут главным образом на юго-восточном побережье Каспийского моря (остан Мазендеран).
Численность свыше 3,9 миллионов человек (2009 год, оценка).
Говорят на мазандеранском языке северо-западной подгруппы иранских языков; распространён также персидский язык.
Мусульмане-шииты.
С древности в Мазендеране правили местные династии. Труднодоступность Мазендерана позволяла мазендеранцам оказывать упорное сопротивление арабскому завоеванию (в 662 году их подчинили войска имама Хасана) и исламизации (до XII века). Окончательно подчинены Ирану Аббасом I в 1596 году.
В иранском фольклоре и литературе с Мазендераном было связано множество легенд, он представлялся страной, населённой колдунами и дивами. При Зияридах и Буидах (Западный Иран, X-XI веков) язык табари (древний мазандеранский) был языком придворной поэзии.
В состав мазендеранцев вошли потомки переселенцев из Грузии.
Из мазендеранцев произошла шахская династия Пехлеви.
По традиционной культуре близки гилянцам. В прибрежных районах занимаются земледелием (рис, хлопчатник, с XIX века - маслины, цитрусовые, табак) и рыболовством, в горах - отгонным скотоводством (овцы и козы).
Сохраняются особенности женского костюма - светлая рубаха, тёмные штаны, цветная плиссированная юбка, тёмный кафтан с глубоким вырезом, белый полотенчатый головной убор.
Традиционная пища - рис и морепродукты.