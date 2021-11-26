КУН СЯНСИ
КУН CЯНСИ - китайский государственный и политический деятель.
Из старинной купеческой семьи. В 1901-1905 годах получил образование в США в Оберлинском колледже и на факультете минералогии Йельского университета. После защиты магистерской диссертации по экономике осенью 1907 года вернулся в Китай. Занимался бизнесом, считался одним из четырёх богатейших людей Китая. Тесно сотрудничал с Сунь Ятсеном, затем с Чан Кайши (жена Кун Сянси - Сун Айлин происходила из влиятельной семьи и была родной сестрой жён Сунь Ятсена и Чан Кайши), играл видную роль в Гоминьдане. С 1931 года заместитель председателя Исполнительного юаня Китайской Республики, в 1933-1945 годах президент Центр. банка Китая, в 1933-1944 годах министр финансов, в январе 1938 - ноябре 1939 годов премьер-министр Китайской Республики. В 1947 году, по другим данным, в 1948 году в условиях поражения гоминьдановских войск от Народно-освободительной армии Китая эмигрировал в США, где получил должность специально уполномоченного американского правительства в Европе по вопросам развития промышленности. С 1962 года проживал на острове Тайвань.