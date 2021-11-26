КАЙЛАНИ РАШИД АЛИ

Кайлани (аль-Гайлани), Рашид Али (1889 или 1892, Багдад — 30.08.1965, Бейрут) — иракский государственный деятель.

Из обедневшего рода землевладельцев, связанных с суфийским орденом кадирийя . Выпускник юридического колледжа в Стамбуле. При Османской империи занимал административные посты в Месопотамии. При мандатной системе — министр юстиции (1924—1925) и внутренних дел (1926—1927) в кабинете Я. аль-Хашими, вместе с которым основал Партию национального братства (ал-Иха ал-ватани), выступавшую против англо-иракского договора 1930.

После провозглашения независимости Ирака - министр внутренних дел (1935—1936) во втором кабинете аль-Хашими. Дважды председательствовал в правительстве (март — октябрь 1933, март 1940 — январь 1941). В апреле 1941 при активной поддержке держав Оси совершил государственный переворот, возглавил Комитет национального спасения Ирака , но потерпел поражение и в мае бежал в Германию, откуда в мае 1945 перебрался в Саудовскую Аравию, где оставался до 1954. В 1942 заочно приговорен к смертной казни. После Иракской революции 1958 вернулся из эмиграции (август), попытался взбунтовать бедуинов Среднего Приевфратья против нового режима (сентябрь), по обвинению в антиреспубликанской деятельности приговорен к смертной казни (декабрь), которая в июле 1961 заменена условным тюремным заключением. В 1962 амнистирован А.-К. Касемом .