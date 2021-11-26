КАРПЕНТЬЕР, КАРПЕНТЬЕР-И-ВАЛЬМОНТ АЛЕХО

КАРПЕНТЬЕР, КАРПЕНТЬЕР-И-ВАЛЬМОНТ АЛЕХО - ку­бинский пи­са­тель, му­зы­ко­вед, об­щественный дея­тель.

Сын русской учи­тель­ни­цы и французского ар­хи­тек­то­ра, по ма­те­рин­ской ли­нии род­ст­вен­ник К.Д. Баль­мон­та. В 12 лет с семь­ёй прие­хал в Па­риж, где в ли­цее изу­чал тео­рию му­зы­ки. В 1921 году по­се­щал кур­сы по ар­хи­тек­ту­ре в Га­ван­ском университете. При­мк­нул к аван­гар­ди­ст­ско­му литературно-по­ли­тическому объ­е­ди­не­нию «Груп­па мень­шин­ст­ва» (1923 год), пуб­ли­ко­вал­ся в прес­се. В 1927-1928 годы за вы­сту­п­ле­ния про­тив дик­та­ту­ры 7 месяцев от­бы­вал тю­рем­ное за­клю­че­ние. В 1928-1939 годах жил в эмиг­ра­ции во Фран­ции; соз­да­вал ба­лет­ные либ­рет­то, кри­тические эс­се, вёл пе­ре­да­чи на ра­дио. По­зна­ко­мил­ся с Л. Ара­го­ном, А. Бре­то­ном, П. Пи­кас­со, М. Ас­ту­риа­сом и др.; ис­пы­тал влия­ние сюр­реа­лиз­ма. Ин­те­рес к нра­вам, ре­лигиозным обы­ча­ям, ма­гическим об­ря­дам ку­бинских нег­ров на­шёл вы­ра­же­ние в ро­ма­не «Экуэ Ям­ба-о» («Ecué Yamba-ó», 1933 год). По­сле воз­вра­ще­ния на Ку­бу (1939 год) изу­чал фольк­лор­ную му­зы­ку (книга «Му­зы­ка Ку­бы», «La música en Cuba», 1946 год, русский перевод 1962 год). В 1945-1959 годы жил в эмиг­ра­ции в Ве­не­су­эле, пре­по­да­вал в Выс­шей шко­ле пла­стических ис­кусств Ка­ра­ка­са. Ис­то­рические со­бы­тия, свя­зан­ные с ос­во­бо­дительной борь­бой нег­ров и му­ла­тов про­тив бе­лых ко­ло­ни­за­то­ров в XVIII-XIX веках, лег­ли в ос­но­ву ро­ма­на «Цар­ст­во зем­ное» («El reino de este mundo», 1949 год, русский перевод 1962 года), став­ше­го од­ним из пер­вых про­изве­де­ний ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма . Пе­ре­ос­мыс­лив тра­диционные нег­ри­тян­ские ми­фы и ска­за­ния, Карпентьер вос­соз­дал вто­рую, «чу­дес­ную дей­ст­ви­тель­ность», про­сту­паю­щую за са­мы­ми обыч­ны­ми пред­ме­та­ми и по­ступ­ка­ми лю­дей. Прин­ци­пы «уни­вер­саль­ной литературы», об­ра­щён­ной ко все­му че­ло­ве­че­ст­ву и син­те­зи­рую­щей весь его ин­тел­лек­ту­аль­ный опыт, во­пло­ти­лись в ро­ма­не «По­те­рян­ные сле­ды» («Los pa­sos perdidos», 1953 год, русский перевод 1964 года): пу­те­ше­ст­вие ге­роя по США и Ве­не­су­эле с их раз­ны­ми ук­ла­да­ми жиз­ни трак­то­ва­но как пе­ре­ме­ще­ние во вре­ме­ни, а Латинская Аме­ри­ка пред­ста­ёт ме­стом встре­чи всех куль­тур и ци­ви­ли­за­ций. По­сле воз­вра­ще­ния на Ку­бу в 1959 году Карпентьер стал про­фес­со­ром Га­ван­ско­го университета, вы­сту­пал в прес­се как пуб­ли­цист. В 1966-1980 годах жил во Фран­ции, ра­бо­тал в долж­но­сти по­сла и ат­та­ше по куль­ту­ре. В ро­ма­не «Пре­врат­но­сти ме­то­да» («El recurso del método», 1974 год, русский перевод 1978 года) Карпентьер под­верг кри­ти­ке ра­цио­на­лизм Р. Де­кар­та, по­ка­зы­вая, что ев­ропейский ра­цио­на­лизм не в си­лах по­стичь мыш­ле­ние и куль­ту­ру жи­те­лей Латинской Аме­ри­ки, а аде­к­ват­ное пред­став­ле­ние ре­аль­но­сти не­воз­мож­но без мно­го­ас­пект­но­го взгля­да, учё­та всех то­чек зре­ния. Схо­жей иде­ей про­ник­нут ро­ман Карпентьера «Кон­церт ба­рок­ко» («Concierto bar­roco», 1974 год, русский перевод 1978 года), где ве­не­ци­ан­ский кар­на­вал ста­но­вит­ся мо­де­лью латино-американской куль­ту­ры с её при­чуд­ли­вым со­су­ще­ст­во­ва­ни­ем различных тра­ди­ций и ук­ла­дов. В ро­ма­не «Вес­на свя­щен­ная» («La consa­gra­ción de la pri­ma­vera», 1978 год, русский перевод 1982 года) при по­мо­щи тех­ни­ки мон­та­жа (вос­по­ми­на­ний, ци­тат, фраг­мен­тов литературных про­из­ве­де­ний) пред­став­ле­на па­но­ра­ма важ­ней­ших ис­то­рических со­бы­тий XX века, вос­при­ня­тых ге­роя­ми, при­над­ле­жав­ши­ми раз­ным куль­ту­рам. Сре­ди других про­из­ве­де­ний Карпентьера: по­этический сборник «Ан­тиль­ские сти­хи» («Poe­mas de las An­til­las», 1929 год), по­весть «По­го­ня» («El aco­so», 1956 год), ро­ма­ны «Век Про­све­ще­ния» («El siglo de las luces», 1962 год, русский перевод 1968 года), «Ар­фа и тень» («El ar­pa y la som­bra», 1979 год). Ху­дожественной про­зе Карпентьера, близ­кой по ду­ху эс­те­ти­ке ба­рок­ко, при­сущ на­ме­рен­но ус­лож­нён­ный стиль, на­сы­щен­ный изы­скан­ны­ми эпи­те­та­ми и ме­та­фо­ра­ми; она про­ник­ну­та стрем­ле­ни­ем про­де­мон­ст­ри­ро­вать из­на­чаль­ное един­ст­во и уни­вер­саль­ность че­ло­ве­че­ской куль­ту­ры.

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния: В 2 т. М., 1974;

Obras completas. Méx., 1983–[1994]. Vol. 1–16;

Мы ис­ка­ли и на­шли се­бя. Ху­до­же­ст­вен­ная пуб­ли­ци­сти­ка. М., 1984;

Из­бран­ное. М., 1988.

Дополнительная литература:

Зю­ко­ва Н. С. А. Кар­пен­ть­ер. Л., 1982;

Velayos Zurdo L. O. Historia y utopía en A. Car­pentier. Salamanca, 1990;

Herling­haus H. A. Carpentier: persönliche Geschichte eines li­terarischen Moderneprojekts. Münch., 1991;

Ab­sire A. A. Carpentier. P., 1994;

Zamborlin Ch. La narrativa di A. Carpentier: il mito del mon­do migliore. Roma, 1995;

Rubio Navarro G. M. Música y escritura en A. Carpentier. Alicante, 1999;

Chaple S. Estudios carpenterianos. Santiago de Cuba, 2004;

Wakefield S. Carpen­tier’s baroque fiction: returning Medusa’s gaze. Ro­chester, 2004.