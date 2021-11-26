КАРДЕНАС, КАРДЕНАС-И-ДЕЛЬ-РИО ЛАСАРО
КАРДЕНАС, КАРДЕНАС-И-ДЕЛЬ-РИО ЛАСАРО - государственный, общественный и военный деятель Мексики.
Из семьи мелкого лавочника. Был учеником в типографии. Во время Мексиканской революции 1910-1917 годов участвовал в борьбе против диктатуры П. Диаса. В 1920 году получил звание генерала, назначен командующим военным округом штата Мичоакан. В 1928 году дивизионный генерал. В 1928-1932 годах губернатор Мичоакана. На этом посту осуществил некоторые социально-экономические преобразования, поддерживал профсоюзные и рабочие организации. В 1930-1931 годах возглавлял исполком правительственной Национально-революционной партии (НРП). В 1931 году министр внутренних дел, в 1933 году военный министр. В 1934 году одержал победу на президентских выборах в качестве кандидата от НРП. Провёл ряд прогрессивных реформ, направленных на укрепление суверенитета страны, преодоление экономической отсталости и ослабление позиций иностранного капитала. В 1936 году принял Закон о национализации, по которому в собственность государства перешли многие частные предприятия. В 1937 году частично национализировал железные дороги, в 1938 году - нефтедобывающую промышленность. Стремился сформировать кооперативный сектор в сельском хозяйстве страны; с этой целью инициировал проведение радикальной аграрной реформы, передал в руки эхидатариев (смотрите Эхидо) около 18 миллионов га земли (в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 20 лет). Уделял большое внимание развитию образования и ликвидации неграмотности. В 1936 году по инициативе Карденаса был основан Национальный политехнический институт. Во внешней политике придерживался антифашистского курса. Мексика осудила аншлюс, Мюнхенское соглашение 1938 года, выступила в поддержку Испанской Республики в годы гражданской войны в Испании. По истечении срока полномочий в 1940 году оставил пост президента. В 1942-1945 годах министр национальной обороны в правительстве М. Авилы Камачо. С конца 1940-х годов возглавлял левое крыло Институционно-революционной партии (название НРП с 1946 года). С 1949 года активно участвовал в Движении сторонников мира, с 1969 года почетный президент Всемирного Совета Мира. Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1955 год).