КАРДЕНАС, КАРДЕНАС-И-ДЕЛЬ-РИО ЛАСАРО

КАРДЕНАС, КАРДЕНАС-И-ДЕЛЬ-РИО ЛАСАРО - государственный, об­щественный и во­енный дея­тель Мек­си­ки.

Из се­мьи мел­ко­го ла­воч­ни­ка. Был уче­ни­ком в ти­по­гра­фии. Во вре­мя Мек­си­кан­ской ре­во­лю­ции 1910-1917 годов уча­ст­во­вал в борь­бе про­тив дик­та­ту­ры П. Диа­са. В 1920 году по­лу­чил зва­ние ге­не­ра­ла, на­зна­чен ко­ман­дую­щим во­енным ок­ру­гом шта­та Ми­чоа­кан. В 1928 году ди­ви­зи­он­ный ге­не­рал. В 1928-1932 годах гу­бер­на­тор Ми­чоа­ка­на. На этом по­сту осу­ще­ст­вил не­ко­то­рые со­ци­аль­но-эко­но­мические пре­об­ра­зо­ва­ния, под­дер­жи­вал проф­со­юз­ные и ра­бо­чие ор­га­ни­за­ции. В 1930-1931 годах воз­глав­лял ис­пол­ком пра­витель­ст­вен­ной Национально-ре­во­люционной пар­тии (НРП). В 1931 году министр внутренних дел, в 1933 году во­енный ми­нистр. В 1934 году одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та от НРП. Про­вёл ряд про­грес­сив­ных ре­форм, на­прав­лен­ных на ук­ре­п­ле­ние су­ве­ре­ни­те­та стра­ны, пре­одо­ле­ние эко­но­мической от­ста­ло­сти и ос­лаб­ле­ние по­зи­ций иностранного ка­пи­та­ла. В 1936 году при­нял За­кон о на­цио­на­ли­за­ции, по ко­то­ро­му в соб­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва пе­ре­шли многие ча­ст­ные пред­при­ятия. В 1937 году ча­стич­но на­цио­на­ли­зи­ро­вал же­лез­ные до­ро­ги, в 1938 году - неф­те­до­бы­ваю­щую промышленность. Стре­мил­ся сфор­ми­ро­вать коо­пе­ра­тив­ный сек­тор в сельском хозяйстве стра­ны; с этой це­лью ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние ра­ди­каль­ной аг­рар­ной ре­фор­мы, пе­ре­дал в ру­ки эхи­да­та­ри­ев (смотрите Эхи­до) около 18 миллионов га зем­ли (в 2,5 раза боль­ше, чем за пре­ды­ду­щие 20 лет). Уде­лял боль­шое вни­ма­ние раз­ви­тию об­ра­зо­ва­ния и ли­к­ви­да­ции не­гра­мот­но­сти. В 1936 году по ини­циа­ти­ве Карденаса был ос­но­ван Национальный по­ли­тех­нический институт. Во внеш­ней по­ли­ти­ке при­дер­жи­вал­ся ан­ти­фа­ши­ст­ско­го кур­са. Мек­си­ка осу­ди­ла ан­шлюс, Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938 года , вы­сту­пи­ла в под­дер­жку Испанской Рес­пуб­ли­ки в го­ды гражданской вой­ны в Ис­па­нии . По ис­те­че­нии сро­ка пол­но­мо­чий в 1940 году ос­та­вил пост пре­зи­ден­та. В 1942-1945 годах министр национальной обо­ро­ны в пра­ви­тель­ст­ве М. Ави­лы Ка­ма­чо. С конца 1940-х годов воз­глав­лял ле­вое кры­ло Ин­сти­ту­ци­он­но-ре­во­люционной пар­тии (название НРП с 1946 года). С 1949 года ак­тив­но уча­ст­во­вал в Дви­же­нии сто­рон­ни­ков ми­ра, с 1969 года почетный пре­зи­дент Все­мир­но­го Со­ве­та Ми­ра. Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми» (1955 год).