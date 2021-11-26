ИРАКО-НЕДЖДИЙСКИЕ И ИРАКО-САУДОВСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ
Ирако-недждийские и ирако-саудовские договоры и соглашения. Заключались в 1922, 1930, 1931 и 1936.
Договор 1922 (О границе) подписан в мае в Мухаммаре (ныне Хорремшехр в Иране) П. Коксом, верховным комиссаром Великобритании в Багдаде, представлявшим Ирак, Бахрейн и Кувейт, и А. Дамлуджи, личным представителем Абдель Азиза Ибн Сауда, эмира Неджда. Хотя последний, считая, что Ирак получил слишком большую территорию без компенсации Неджду, отказался его ратифицировать, Британская империя настояла на том, чтобы он остался в силе, в соответствии с протоколами от декабря в Эль-Укайре (Аравия), утвердившими демаркационные линии между обеими странами и Кувейтом и предусматривавшими создание демилитаризованной «нейтральной зоны» с колодцами и пастбищами (ею могли пользоваться приграничные бедуины, которым дозволялось свободно выбирать недждийское или иракское подданство).
Протокол 1930 подписан в феврале на броненосце «Неарх» Файсалом I, королем Ирака, и Абдель Азизом Ибн Саудом, королем Неджда, Хиджаза и присоединенных областей, при посредничестве подполковника Хемфриса, верховного комиссара в Багдаде. Имел целью урегулировать конфликт, вызванный строительством британцами в нейтральной зоне военных сооружений (в нарушение Эль-Укайрского протокола) и нападением на них недждийцев. Предусматривал обмен дипломатическими миссиями, создание комиссии для разрешения пограничных конфликтов, арбитраж Британской империи; допускал свободу перемещений племен в пределах обеих стран. Лондон добился установления иракских военных постов в пустыне Малый Нефуд.
Договор 1931 (О дружбе и добрососедских отношениях) подписан в апреле в Мекке Нури ас-Саидом, премьер-министром Ирака, и Файсалом ибн Абд аль-Азизом, министром иностранных дел Саудовской Аравии. Закреплял за племенами право свободного перехода границы в поисках выпасов и воды, определял пограничный режим и меры по пресечению набегов, устанавливал функции и полномочия учрежденной в 1930 комиссии. Провозглашал «вечный мир и прочную дружбу» между обоими государствами.
Договор 1936 (О дружбе и арабском братстве) подписан в апреле в Багдаде Н. ас-Саидом (Ирак) и Ю. Ясином (Саудовская Аравия). Явился результатом усилий Лондона по созданию на Ближнем Востоке накануне Второй мировой войны пробританского блока. Подтверждал предыдущие соглашения. Заключался на 10 лет, с последующим продлением на то же время, если одна из сторон не уведомит о его расторжении за год до истечения срока. Стороны обязывались: не заключать с третьими странами соглашений, наносящих ущерб одной из них или угрожающих ее безопасности, мирно разрешать спорные вопросы, объединять усилия в случае войны, оказывать взаимную помощь в борьбе с внутренними волнениями. Предусматривалась возможность присоединения к договору любого арабского государства (в апреле 1937 так поступил Йемен). Принималось решение о взаимном осуществлении дипломатических и консульских функций в странах, где одна из сторон не имела представительств.
После Июльской революции 1958 (См. Иракская революция 1958) в Ираке все И. Н. и И. С. Д. и С. утратили силу.
Публ.: Treaties of Saudi Arabia (Translations). Vol. CCV. S. l., 1946.
Лит.: Abdul-Aziz M. M. King Abdul-Aziz and the Kuwait Conference 1923—1934 / Transl. from Arabic by B. Hatim and R. Buckley. London, 1993. Al-Marayati A. A. A Diplomatic History of Modern Iraq. New York, 1961. al-Jazairi M. Z. Saudi Arabia: A Diplomatic History, 1924—1964. Ph. D. Salt Lake City, 1971. Linabury G. O. British-Saudi Arab Relations, 1902—1927: A Revisionist Interpretation. Ph. D. Washington, 1970. Penrose E. and E. F. Iraq: International Relations and National Development. London, 1978. Sluglett P. Britain in Iraq, 1914—1932. London, 1976.