ИНТЕГРАЛИСТЫ

ИНТЕГРАЛИ́СТЫ - чле­ны бразильской по­ли­тической ор­га­ни­за­ции пра­во­ра­ди­каль­но­го тол­ка - Ин­те­гра­ли­ст­ско­го бразильского дей­ст­вия (Ação Integralista Brasileira – AIB).

По цве­ту уни­фор­мы час­то на­зы­ва­лись зе­лё­но­ру­ба­шеч­ни­ка­ми (camisas-verdes). Пар­тия интегралистов соз­да­на в 1932 году жур­на­ли­стом и пи­са­те­лем П. Сал­га­ду (1895-1975 года), взяв­шим за об­ра­зец фа­ши­ст­скую пар­тию Ита­лии и На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП) . Це­лью интегралистов про­воз­гла­ша­лось соз­да­ние в Бра­зи­лии но­во­го «ин­те­граль­но­го» об­ще­ст­ва, объ­еди­нён­но­го национальных иде­ей и ли­шён­но­го клас­со­вых про­ти­во­ре­чий.

Пар­тия интегралистов со­стоя­ла в основном из пред­ста­ви­те­лей мел­кой бур­жуа­зии, осо­бен­но силь­но по­стра­дав­шей во вре­мя ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов, и поль­зо­ва­лась под­держ­кой не­ко­то­рых вид­ных по­ли­ти­ков из ок­ру­же­ния дик­та­то­ра Ж.Д. Вар­га­са. Ло­зун­ги за­щи­ты тра­диционных национальных цен­но­стей при­влек­ли к ней так­же часть ин­тел­ли­ген­ции и пред­ста­ви­те­лей кле­ри­каль­ных кру­гов. Главными свои­ми про­тив­ни­ка­ми интегралисты объ­яв­ля­ли круп­ных ка­пи­та­ли­стов, де­мо­кра­тов и ком­му­ни­стов.

К середине 1930-х годов интегралисты, со­здав­шие свои ячей­ки по всей стра­не и поль­зо­вав­шие­ся под­держ­кой Гер­ма­нии и Ита­лии, пре­вра­ти­лись в зна­чительную по­литическую си­лу, ко­то­рая, не удов­ле­тво­ря­ясь ро­лью од­но­го из ору­дий Вар­га­са в борь­бе с ле­вы­ми ор­га­ни­за­ция­ми, ста­ла стро­ить пла­ны за­хва­та вла­сти. Про­воз­гла­ше­ние «но­во­го го­су­дар­ст­ва» 10 ноября 1937 года и по­сле­до­вав­шее вско­ре за­пре­ще­ние дея­тель­но­сти всех по­ли­тических пар­тий рас­строи­ли эти пла­ны.

11 мая 1938 интегралисты пред­при­ня­ли аван­тю­ри­стическую по­пыт­ку воо­ружённым пу­тём за­хва­тить пре­зи­дент­ский дво­рец. По­сле раз­гро­ма мя­те­жа ин­те­гра­лизм пе­ре­стал вы­сту­пать в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельной по­ли­тической си­лы, но в по­сле­во­ен­ные го­ды воз­ро­ж­дал­ся под различными на­зва­ния­ми (Пар­тия народного пред­ста­ви­тель­ст­ва, Ин­те­гра­лист­ский бразильский фронт и другие), хо­тя за­мет­ной ро­ли в по­ли­тической жиз­ни стра­ны не иг­рал.

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