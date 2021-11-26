ИНТЕГРАЛИСТЫ
ИНТЕГРАЛИ́СТЫ - члены бразильской политической организации праворадикального толка - Интегралистского бразильского действия (Ação Integralista Brasileira – AIB).
По цвету униформы часто назывались зелёнорубашечниками (camisas-verdes). Партия интегралистов создана в 1932 году журналистом и писателем П. Салгаду (1895-1975 года), взявшим за образец фашистскую партию Италии и Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). Целью интегралистов провозглашалось создание в Бразилии нового «интегрального» общества, объединённого национальных идеей и лишённого классовых противоречий.
Партия интегралистов состояла в основном из представителей мелкой буржуазии, особенно сильно пострадавшей во время мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, и пользовалась поддержкой некоторых видных политиков из окружения диктатора Ж.Д. Варгаса. Лозунги защиты традиционных национальных ценностей привлекли к ней также часть интеллигенции и представителей клерикальных кругов. Главными своими противниками интегралисты объявляли крупных капиталистов, демократов и коммунистов.
К середине 1930-х годов интегралисты, создавшие свои ячейки по всей стране и пользовавшиеся поддержкой Германии и Италии, превратились в значительную политическую силу, которая, не удовлетворяясь ролью одного из орудий Варгаса в борьбе с левыми организациями, стала строить планы захвата власти. Провозглашение «нового государства» 10 ноября 1937 года и последовавшее вскоре запрещение деятельности всех политических партий расстроили эти планы.
11 мая 1938 интегралисты предприняли авантюристическую попытку вооружённым путём захватить президентский дворец. После разгрома мятежа интегрализм перестал выступать в качестве самостоятельной политической силы, но в послевоенные годы возрождался под различными названиями (Партия народного представительства, Интегралистский бразильский фронт и другие), хотя заметной роли в политической жизни страны не играл.