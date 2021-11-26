ГРАУ САН-МАРТИН (Grau San Martin) Рамон

Ку­бинский государственный и по­ли­тический дея­тель, врач.

По окон­ча­нии в 1908 мед. ф-та Га­ван­ско­го ун-та за­ни­мал­ся вра­чеб­ной прак­ти­кой. С 1921 проф. фи­зио­ло­гии Га­ван­ско­го ун-та. С 1927 уча­ст­во­вал в борь­бе про­тив дик­та­ту­ры Х. Ма­ча­до. С сент. 1933 по янв. 1934 гла­ва Ре­во­люц. хун­ты, за­тем врем. пре­зи­дент рес­пуб­ли­ки. В янв. 1934 сме­щён в ре­зуль­та­те гос. пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го Ф. Ба­ти­стой. В 1934–38 жил в эмиг­ра­ции в Мек­си­ке, где вос­соз­дал ос­но­ван­ную Х. Мар­ти Ку­бин­скую ре­во­люц. пар­тию (КРП, «ау­тен­ти­ко»). В 1944–48 пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Ку­ба. В 1933–34 и 1944–48 осу­ще­ст­вил ряд пре­об­ра­зо­ваний, ог­ра­ни­чи­вав­ших ин­те­ре­сы мо­но­по­лий США на Ку­бе, од­на­ко с на­ча­лом «хо­лод­ной вой­ны» встал на путь ре­прес­сий про­тив ле­вых сил. В 1952–58 воз­глав­лял пра­вое кры­ло КРП и на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции к ре­жи­му Ба­ти­сты, од­на­ко ак­тив­ной борь­бы про­тив не­го не вёл. В 1954 при­нял уча­стие в пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, ор­га­ни­зо­ван­ных Ба­ти­стой для при­да­ния за­кон­но­сти его дик­та­ту­ре, но в по­след­ний мо­мент снял свою кан­ди­дату­ру с го­ло­со­ва­ния. В 1959 по­сле по­бе­ды ре­во­лю­ции на Ку­бе ото­шёл от по­ли­тич. дея­тель­но­сти.