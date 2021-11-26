ГОМЕС ХУАН ВИСЕНТЕ

ГО́МЕС (Gómez) ХУА́Н ВИСЕ́НТЕ. Государственный и во­енный дея­тель Ве­не­су­элы.

В хо­де по­ли­тической борь­бы в Ве­не­су­эле в конце XIX века при­мкнул к ли­де­ру ли­бе­ра­лов С. Ка­ст­ро. Был вклю­чён в со­став ко­ман­до­ва­ния воо­ружёнными от­ря­да­ми ли­бе­ра­лов и по­лу­чил зва­ние пол­ков­ни­ка. В 1892-1899 годах на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции в Ко­лум­бии. В 1901 году по­сле из­бра­ния Ка­ст­ро пре­зи­ден­том за­нял пост ви­це-пре­зи­ден­та. В декабре 1908 года, по­сле отъ­ез­да пре­зи­ден­та на ле­че­ние в Ев­ро­пу, осу­щест­вил при под­держ­ке США пе­ре­во­рот и за­хва­тил власть, по­сле че­го за­пре­тил в стра­не все по­ли­тические пар­тии и проф­сою­зы и ус­та­но­вил ре­жим во­ен­но-по­ли­цей­ско­го тер­ро­ра. В сфе­ре со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки при­дер­жи­вал­ся прин­ци­пов па­тер­на­лиз­ма. При со­дей­ст­вии Гомеса неф­тя­ные мо­но­по­лии США за­ня­ли гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние в эко­но­ми­ке стра­ны. На взят­ках за пре­дос­тав­ле­ние кон­цес­сий и спе­ку­ля­ци­ях Гомес на­жил ог­ром­ное со­стоя­ние, став од­ним из круп­ней­ших зем­ле­вла­дель­цев Западного по­лу­ша­рия. Как офи­ци­аль­но из­бран­ный пре­зи­дент уп­рав­лял стра­ной в 1910-1914 годы, 1922-1929 годы и 1931-1935 годы. В 1914 году объ­я­вил се­бя вер­хов­ным глав­ноко­ман­дую­щим (фак­ти­че­ски дик­та­то­ром), в 1922 году за­кре­пил этот ста­тус дек­ретом, а в 1925 году кон­сти­ту­ци­ей. За­ни­мавшие пре­зи­дент­ский пост в 1914-1922 годы В. Мар­кес Бус­тиль­ос, в 1929-1931 годы Х. Б. Пе­рес, в 1931 году П. Ит­риа­го Ча­син яв­ля­лись в ре­аль­но­сти ма­рио­нет­ка­ми Гомеса. По­сле смер­ти Гомеса его ог­ром­ное со­стоя­ние в 1936 году бы­ло кон­фи­ско­ва­но ре­ше­ни­ем Национального кон­грес­са Ве­не­су­элы.