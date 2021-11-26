ГАДАР
ГАДАР - партия радикального крыла индусских националистов в эмиграции.
В персидском с хинди и панджаби - гадар, гхадар, гадр, гхадр (восстание). Создана в 1913 году в городе Сан-Франциско (США). Основатель - Л. Хардаял. Опиралась преимущественно на индусов и сикхов - выходцев из Пенджаба. Ставила своей целью свержение британского колониального господства в Индии путём вооруженного восстания. Выпускала одноименное периодическое издание, популярное в эмигрантских кругах. В годы 1-й мировой войны штаб-квартира Гадар была перенесена в Берлин. Гадар получала поддержку со стороны германских властей, формировала отряды боевиков из индийских эмигрантов и переправляла их на полуостров Индостан. В начале 1915 года ею было подготовлено вооруженное восстание в Бенгалии и Пенджабе, важная роль в котором отводилась сипайским полкам. Однако заговор был раскрыт, участники боевого подполья арестованы и преданы суду, многие казнены. К 1917 году партия фактически прекратила своё существование. Члены Гадар, избежавшие репрессий, примкнули в дальнейшем к Коммунистической партии Индии либо покинули пределы Британской Индии. Сам Хардаял эмигрировал в Европу, затем в США.