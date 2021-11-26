ЁНАИ МИЦУМАСА

ЁНАИ МИЦУМАСА - японский государственный и военный деятель.

Из се­мьи са­му­рая. В 1901 году окон­чил во­енно-морскую ака­де­мию на острове Этад­зи­ма, слу­жил на фло­те. В 1908-1909 годах ин­ст­рук­тор артиллерийской шко­лы. В 1913 году окон­чил Ака­де­мию ген­шта­ба. Хо­ро­шо вла­дел русским язы­ком. В феврале 1915 года - мар­те 1917 года заместитель япон­ско­го во­енно-морского ат­та­ше в Пет­ро­гра­де. В 1918-1919 годах пред­ста­ви­тель ген­шта­ба фло­та в японских оккупационных вой­сках на Даль­нем Вос­то­ке. В 1919-1920 годах на­хо­дил­ся со специальной мис­си­ей в Поль­ше и Гер­ма­нии, за­тем ко­ман­до­вал бое­вы­ми ко­раб­ля­ми. С 1925 года начальник шта­ба японского Вто­ро­го фло­та, контр-адм., с 1926 года член Выс­ше­го тех­нического со­ве­та ВМФ, с 1928 года ко­мандующий японским Пер­вым экс­пе­диционным фло­том в Ки­тае, с 1930 года ви­це-адмирал, ко­ман­дир во­енно-морской ба­зы в Ко­рее. В 1933 году ко­мандующий во­енно-морским ок­ру­гом Са­се­бо, в 1934 году - Вто­рым фло­том, в 1935 году - во­енно-морским ок­ру­гом Йо­ко­су­ка. 26 февраля 1936 года уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии «мя­те­жа мо­ло­дых офи­це­ров» в То­кио. С декабря 1936 года ко­мандующий Объ­е­ди­нён­ным фло­том и од­но­вре­мен­но Пер­вым экс­пе­диционном фло­том. В феврале 1937 года - августе 1939 года морской ми­нистр. В 1937 году при­свое­но зва­ние ад­ми­ра­ла. Вы­сту­пал про­тив за­клю­че­ния Япо­ни­ей во­енно-по­ли­тического сою­за с Гер­ма­ни­ей и Ита­ли­ей, счи­тал, что Япо­ния долж­на со­хра­нять ней­тра­ли­тет в от­но­ше­ни­ях с ве­ли­ки­ми дер­жа­ва­ми и ог­ра­ни­чить­ся «кон­ти­нен­таль­ной» экс­пан­си­ей. С января 1940 года пре­мьер-министр; про­во­дил курс на не­уча­стие в кон­флик­те на сто­ро­не к.-л. из груп­пи­ро­вок дер­жав, при од­но­вре­мен­ном рас­ши­ре­нии японской экс­пан­сии в Юго-Восточной Азии пу­тём за­хва­та ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний Фран­ции и Ни­дер­лан­дов, по­тер­пев­ших по­ра­же­ние в вой­не. Не под­дер­жал идею ус­та­нов­ле­ния в Япо­нии ав­то­ри­тар­но­го ре­жи­ма и всту­пил в кон­фликт с ар­ми­ей, не­до­воль­ной его внеш­не­по­ли­тическим кур­сом. В ию­ле 1940 года был вы­ну­ж­ден по­дать в от­став­ку. В 1941-1944 годах кри­ти­ко­вал по­ли­ти­ку пре­мье­ра Тод­зио Хи­дэ­ки, на­стаи­вал на ско­рей­шем вы­хо­де Япо­нии из вой­ны. Вер­нул­ся на служ­бу в ка­че­ст­ве морского ми­ни­ст­ра и ви­це-пре­мье­ра в ка­би­не­те Кои­со Ку­ниа­ки (июль 1944 года - апрель 1945 года), но по­дал в от­став­ку, не­до­воль­ный не­дос­та­точ­ной ак­тив­но­стью мир­ных ини­циа­тив Япо­нии. В апреле - октябре 1945 года морской ми­нистр в пра­ви­тель­ст­вах Суд­зу­ки Кан­та­ро, Хи­га­си­ку­ни На­ру­хи­ко и Си­дэ­ха­ра Кид­зю­ро. В ка­би­не­те Суд­зу­ки Кан­та­ро фак­ти­че­ски ис­пол­нял обя­зан­но­сти ви­це-пре­мье­ра. В мае 1945 года пред­ло­жил об­ра­тить­ся к СССР за по­мо­щью и по­сред­ни­че­ст­вом в за­клю­че­нии ми­ра. В августе 1945 года ре­ши­тель­но вы­сту­пил за при­ня­тие ус­ло­вий, вы­ра­бо­тан­ных на Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года , и за ско­рей­шую ка­пи­ту­ля­цию Япо­нии. 30 ноября 1945 года вы­шел в от­став­ку. Да­вал по­ка­за­ния как сви­де­тель за­щи­ты на То­кий­ском про­цес­се 1946-1948 годов. По­след­ние го­ды жиз­ни по­свя­тил раз­ра­бот­ке про­грамм со­ци­аль­ной реа­би­ли­та­ции бывших офи­це­ров ВМФ и раз­ви­тия се­ве­ра Япо­нии. Счи­та­ет­ся од­ним из ве­ли­чай­ших японских фло­то­вод­цев, на­ря­ду с X. То­го и И. Яма­мо­то, хо­тя и не уча­ст­во­вал ни в од­ном круп­ном сра­же­нии.