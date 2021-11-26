ДЖИДДИНСКИЙ ДОГОВОР 1927

Джиддинский договор 1927 — договор «О дружбе и добрых намерениях» между Великобританией и Королевством Неджд, Хиджаз и присоединенные области (с 1932 - Саудовская Аравия).

Подписан 20 мая в Джидде представителями «правительства его величества» (Г. Ф. Клэйтон) и Абдель Азиза Ибн Сауда (А. Дамлуджи). Лондон признавал «полную и абсолютную независимость» Саудовского государства (ст. 1), соглашался на продажу ему необходимого оружия (нота в приложении). Эр-Рияд, со своей стороны, признавал «особые отношения» (т. е. протекторат ) британцев с Кувейтом , Бахрейном , Катаром, Оманом Договорным (ст. 6). Предусматривались также запрет во владениях Саудидов работорговли и обеспечение безопасности для британских подданных, совершающих хаджж . Многие спорные вопросы не были урегулированы. В специальной ноте к договору британцы указывали на решимость защищать права Трансиордании на Акабу и Маан, в то время как саудовцы оставляли за собой право требовать пересмотра этого вопроса. Д. д., первоначально заключенный на 7 лет, продлевался в 1936 и 1943, но неоднократно нарушался Великобританией, продолжавшей оказывать давление на Саудовскую Аравию.

Ист.: A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighbouring Countries / Comp. by G. U. Aitchison. V. 11. Delhi, 1933. P. 227—233.

Лит.: Leatherdale C. Britain and Saudi Arabia 1925—1937: The Imperial Oasis. London, 1983; Silverfarb D. The Treaty of Jidda of May 1927 // Middle Eastern Studies. XVIII (1982). P. 276—285.