ДУАНЬ ЦИЖУЙ

ДУАНЬ ЦИЖУЙ - китайский военный и политический деятель.

Учил­ся во­енному де­лу в Гер­ма­нии, в пе­ри­од прав­ле­ния Юань Ши­кая (1912-1916 годы) за­ни­мал пост во­енного ми­ни­ст­ра. С ию­ня 1916 года пре­мьер-ми­нистр. Вос­ста­но­вил дей­ст­вие кон­сти­ту­ции 1912 года, от­ме­нён­ной Юань Ши­ка­ем в 1913 году. В мае 1917 года до­би­вал­ся при­ня­тия Национальным со­б­ра­ни­ем ре­ше­ния о всту­п­ле­нии Ки­тая в Первую ми­ро­вую вой­ну на сто­ро­не Ан­тан­ты, по­тер­пел не­уда­чу и был сме­щён со сво­его по­ста пре­зи­ден­том Ли Юань­ху­ном. В июле 1917 года, по­да­вив по­пыт­ку вос­ста­но­вить власть ди­на­стии Цин, пред­при­ня­тую генералом Чжан Сю­нем, вновь воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во.

До­бил­ся объ­яв­ле­ния Ки­та­ем вой­ны Гер­ма­нии (14.08.1917 года). Дуань Цижуй и под­дер­жи­вав­шие его ге­не­ра­лы, по­лу­чив фи­нан­со­вую и во­енную по­мощь от Япо­нии, сфор­ми­ро­ва­ли про­япон­скую во­енно-по­ли­тическую груп­пи­ров­ку, из­вест­ную как «клуб Ань­фу». Ус­туп­ки, сде­лан­ные пра­ви­тель­ст­вом Дуань Цижуйя Япо­нии, в том числе пе­ре­да­ча ей прав и при­ви­ле­гий Гер­ма­нии в провинции Шань­дун, ог­ра­ни­че­ние пол­но­мо­чий пар­ла­мен­та при­ве­ли к па­де­нию ав­то­ри­те­та Дуань Цижуйя в об­ще­ст­ве, к кон­со­ли­да­ции его про­тив­ни­ков в сре­де ге­не­ра­лов- ми­ли­та­ри­стов .

В ию­ле 1920 года вер­ные Дуань Цижуйю вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние, по­сле че­го он был вы­ну­ж­ден уй­ти из по­ли­ти­ки. По­сле за­ня­тия в конце 1924 года Пе­ки­на вой­ска­ми кон­ку­ри­ро­вав­ших ме­ж­ду со­бой во­енных клик Чжан Цзо­ли­ня и Фэн Юй­ся­на Дуань Цижуй был при­гла­шён воз­гла­вить пра­ви­тель­ст­во, что­бы иг­рать роль по­сред­ни­ка ме­ж­ду ни­ми. В апреле 1926 года Чжан Цзо­линь одер­жал верх над Фэн Юй­ся­ном, в по­сред­ни­че­ст­ве Дуань Цижуйя от­па­ла ну­ж­да, он был от­стра­нён от вла­сти. По­след­ние го­ды жиз­ни по­свя­тил бла­го­тво­ри­тель­но­сти и изу­че­нию буд­диз­ма.