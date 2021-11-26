ДАЙ ЦЗИТАО
ДАЙ ЦЗИТАО (Дай Лянби, Дай Чжуаньсянь, Сюаньтан (псевдоним Тяньчоу, прозвище Сяоюань)) - китайский общественный и политический деятель, один из идеологов партии Гоминьдан.
Получил традиционное китайское образование, учился в Японии (1905-1909 годы). В 1911 году вступил в организацию Тунмэнхуэй, созданную Сунь Ятсеном. С 1912 году личный секретарь Сунь Ятсена.
На 1-м (реорганизационном) съезде Гоминьдана (январь 1924 года) избран членом. ЦИК и назначен заведующим отделом пропаганды ЦИК Гоминьдана. С 1928 года председатель Экзаменационного юаня (палаты, представлявшей в Китайской Республике отдельную ветвь власти и ведавшей назначениями на государственные должности).
Видел в суньятсенизме единственный путь к спасению Китая; из «трёх народных принципов» Сунь Ятсена главным считал принцип «народного благосостояния», в котором усматривал наследие конфуцианской идеи гуманности (жэнь) и выражение целостной «философии народного благосостояния». Призывал к возрождению Китая на основе социальной гармонии, посредством «национальной революции через единение всех классов во имя революции». Считал возможным соединение достижений промышленной цивилизации с традиционными китайскими духовными ценностями при условии сохранения ведущей роли государства в социально-экономической жизни общества, отвергал как капиталистическое развитие по западному образцу со свойственными ему социальными антагонизмами, так и марксистский классовый подход к общественному развитию.
Покончил с собой после победы компартии в Китае и провозглашения КНР.
Сочинения:
Сяньшэн вэньцунь. Тайбэй, 1959. Т. 1-4.