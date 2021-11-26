ОМО

ОМО - группа археологических памятников в долине реки Омо, северного притока озера Рудольф (Южная Эфиопия).

Оснновные исследования международной экспедиции под руководством французских учёных К. Арамбура и И. Коппенса, с участием Р. Лики и американского исследователя Ф. Хауэлла (1966-1974 годы).

Наиболее древние отложения, содержащие антропологические и археологические находки, образуют формации Усно (3,3-3 миллионов лет назад; мощность около 170 м) и Шунгура (3,2-1 миллион лет назад; мощность около 760 м); относятся к эпохе смены прибрежных лесов, окружённых лесостепью, облесённой саванной с галерейными лесами. Фаунистические остатки представлены костями рыб, черепах, крокодилов, архаичных слонов, свиней, гигантских носорогов, бегемотов. Формации Усно и Шунгура содержат многочисленные находки грацильных и массивных австралопитеков, возможно, Homo habilis (L 894-1 и другие). Фрагменты черепа (L 996-17), найденного в средних слоях формации Шунгура (1,8 миллион лет назад), обнаруживают сходство как с Homo habilis, так и с Homo ergaster (череп 3733 из Кооби-Фора), а также с азиатскими Homo erectus (Сангиран 4). В слое формации Шунгура, датирующемся 2,1 миллиона лет назад, обнаружено скопление орудий олдувайской культуры.

В слоях формации Кибиш (около 196-104 тысяч лет назад) обнаружены останки поздних архаичных сапиенсов, среди них - череп-кальвариум (Омо-2) и более прогрессивный по строению почти полный череп и части посткраниального мужского скелета (Омо-1). Находки первоначально датированы 130 тыяч лет назад, в 2004 году были передатированы свыше 190 тысяч лет назад, что сделало их древнейшей известной находкой Homo sapiens.

Долина Омо включена в список Всемирного наследия, там образован Национальный парк.

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